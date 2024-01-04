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MASKİ, Manisa'nın içme suyunu güven altına almak için kayıp ve kaçakla mücadelesini sürdürüyor - Son Dakika
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MASKİ, Manisa'nın içme suyunu güven altına almak için kayıp ve kaçakla mücadelesini sürdürüyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa'nın içme suyunu güven altına almak amacıyla kayıp ve kaçakla mücadelesini gece gündüz sürdürüyor. Su kaçak tespit cihazı ile yapılan kontrollerle su israfı engellenirken, vatandaşların kesintiler nedeniyle mağduriyet yaşamalarının da önüne geçiliyor. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, su kayıp ve kaçaklarının en aza indirilmesi için teknolojik imkanları en iyi şekilde değerlendirdiklerini belirtti.

MASKİ, Manisa\'nın içme suyunu güven altına almak için kayıp ve kaçakla mücadelesini sürdürüyor
04.01.2024 - 16:13,  Güncelleme: 16:13
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MASKİ Genel Müdürlüğü, "çağın en büyük sorunu" olarak nitelendirilen kuraklık tehlikesine karşı Manisa'nın içme suyunu güven altına almak amacıyla kayıp ve kaçakla mücadelesini gece gündüz sürdürüyor. İl genelinde su kaçak tespit cihazı ile kontrollerini sürdüren ekiplerin çalışmalarıyla birlikte su israfı engellenirken, vatandaşların kesintiler nedeniyle mağduriyet yaşamalarının da önüne geçiliyor.

Manisa merkez ve ilçelerinde su tasarrufunu sağlamak ve israfını önlemek için çalışmalarına aralıksız devam eden Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, teknik ekip ve donanımıyla gece gündüz denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Merkez ve ilçelerde su kaçak tespit cihazı ile şebeke kaçaklarının kontrolü gerçekleştirilerek yüzeye çıkmayan arızanın bulunduğu bölge titizlikle tespit ediliyor. Tespit edilen arıza noktasal olarak ekipler tarafından kazılarak ve onarımı yapılarak kısa bir süre içerisinde kaçak önlenmiş oluyor. Çalışmalar neticesinde vatandaşların büyük çaplı kesintiler nedeniyle mağduriyet yaşamalarının önüne geçiliyor.

"Vatandaşımızın mağdur olmaması için elimizden geleni yapıyoruz"

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün büyük bir hassasiyetle üzerinde durduğu suyun korunması ve israfını önlemeye yönelik çalışmalarımız 7 gün 24 saat devam ediyor. Su kayıp ve kaçakların en aza indirilmesi amacıyla teknolojik imkanları da en iyi şekilde değerlendiriyoruz. İçme Suyu Dairesi Başkanlığımız bünyesinde bulunan su kaçak tespit cihazı ile düzenli olarak saha kontrolleri yapılıyor, yüzeye çıkmayan su kaçakları tespit ediliyor. Akustik cihazla yapılan dinlemeler birçok avantaj sağlıyor. En önemlisi harita yardımıyla yapılan tespit sayesinde gereksiz kazılar da yapılmıyor. Bu da ekonomik anlamda önemli kazanımlar sağlıyor. Böylece arıza büyümeden vatandaşlarımızın mağduriyetini önlüyor ve en önemlisi de en değerli kaynağımız olan suyun israf edilmesinin önüne geçiyoruz. Suyumuzu korumak için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi MASKİ, Manisa'nın içme suyunu güven altına almak için kayıp ve kaçakla mücadelesini sürdürüyor - Son Dakika


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