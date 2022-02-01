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MASKİ'nin altyapı çalışmaları aralıksız devam ediyor - Son Dakika

MASKİ'nin altyapı çalışmaları aralıksız devam ediyor

01.02.2022 15:11
MASKİ'nin altyapı çalışmaları aralıksız devam ediyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yaptığı altyapı çalışmaları ile yılların sorunlarına son veriyor.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yaptığı altyapı çalışmaları ile yılların sorunlarına son veriyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Kapancı Mahallesinde yağmur suyu hattı döşeme çalışmasına başlarken, Köprübaşı ilçesine bağlı Çarıklar Mahallesinde de 4 bin 800 metre içme suyu, 2 bin 200 metre kanalizasyon hattı döşeme çalışmasına başladı.

Kapancı Mahallesine yağmur suyu hattı

MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde Salihli ilçesine bağlı Kapancı Mahallesinde yağmur suyu hattı döşeme çalışmasına hayat verildi. 400 metrelik çalışma ile mahallede yaşanan taşkın sıkıntısına son verilecek. Mahalle Muhtarı Ali Ortayol, "Salihli'nin en büyük köylerinden biriyiz. Her yağmurda evlerimizin önleri su içinde kalıyordu. Cengiz Başkanımız sayesinde sıkıntılarımız sona eriyor. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Köprübaşı'nın kırsal mahallelerinde de altyapı çalışmalarına başlandı

MASKİ Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde Köprübaşı'nın Çarıklar Mahallesinde de altyapı çalışmalarına başlandı. 2 bin 200 metre kanalizasyon, 4 bin 800 metre içme suyu hattı döşeme işi yapılan mahallede 10 bin metrekare de üstyapı çalışması yapılacak. 50 tonluk içme suyu deposu da inşa edilecek Çarıklar'da 5 adet de fosseptik imalatına hayat verilecek. Mahalle Muhtarı Mehmet Doğan, "Cengiz Başkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Mahallemizde çalışma yapılacağını hiç tahmin etmiyorduk. Mahallemizde kanalizasyon hattımız yoktu. İçme suyu hattımız 30 yıl önce döşenmişti. Artık sık sık arıza yaşanıyordu. Bundan sonra mahallemize daha sağlıklı ve daha bol su gelecek" dedi. - MANİSA

MASKİ'nin altyapı çalışmaları aralıksız devam ediyor

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Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Köprübaşı, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi MASKİ'nin altyapı çalışmaları aralıksız devam ediyor - Son Dakika Ekonomi


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