MASKİ, Salihli Poyraz Mahallesi'nde İçme Suyu Hattı Yenileme Çalışması Başlattı - Son Dakika
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Ekonomi

MASKİ, Salihli Poyraz Mahallesi'nde İçme Suyu Hattı Yenileme Çalışması Başlattı

MASKİ, Salihli Poyraz Mahallesi\'nde İçme Suyu Hattı Yenileme Çalışması Başlattı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Poyraz Mahallesi'nde sürekli arıza veren içme suyu hattında yenileme çalışmasına başladı. Hattın 1800 metrelik kısmında yapılan çalışma ile mahalleye daha sağlıklı ve verimli bir şekilde içme suyu sağlanacak.

24.06.2024 14:03  Güncelleme: 14:05
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MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Poyraz Mahallesi Bozağaç mevkiinde sürekli arıza veren içme suyu hattında yenileme çalışmasına başladı. Hattın 1800 metrelik kısmında yapılan çalışma ile mahalleye daha sağlıklı ve verimli bir şekilde içme suyu sağlanacak.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara daha sağlıklı altyapı sistemleri sunmak için yoğun mesaisini sürdürüyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Salihli ilçesine bağlı Poyraz Mahallesi Bozağaç mevkiinde zamanla deformasyona uğrayan ve sürekli arıza veren içme suyu hattında yenileme çalışması gerçekleştiriliyor. 1800 metrelik hat üzerinde yapılan yenileme işi sayesinde, mahalleye kesintisiz ve daha verimli su ulaşması sağlanacak.

Muhtar Özcan: "MASKİ ile koordineli bir şekilde sıkıntıları gideriyoruz"

İçme suyu hattında yürütülen yenileme çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Poyraz Mahalle Muhtarı Mehmet Özcan, "Bozağaç mevkiinde boruların tıkanmasından dolayı içme suyu hattımızda ciddi sıkıntılar yaşıyorduk. Sağ olsun Manisa Büyükşehir Belediyemiz ve Salihli Belediyemiz koordineli bir şekilde sıkıntımızı gidermeye çalışıyorlar. Herkese çok teşekkür ediyorum, emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi.

Sarısu: "Yeni hat ile birlikte sıkıntılarımız ortadan kalkacak"

Mahalle sakinlerinden Ali Sarısu ise, "Mahallemizin içme suyu hattında büyük sıkıntılarımız vardı. İçme suyu hattı boruları tıkalıydı. Allah razı olsun borularımızı değiştiriyorlar. Yeni hat ile birlikte sıkıntılarımız ortadan kalkacak emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Salihli, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MASKİ, Salihli Poyraz Mahallesi'nde İçme Suyu Hattı Yenileme Çalışması Başlattı - Son Dakika

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