Mastercard anketinde gençlerin yüzde 79'u ürün araştırmasında yapay zeka kullandı - Son Dakika
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Mastercard anketinde gençlerin yüzde 79'u ürün araştırmasında yapay zeka kullandı

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Mastercard'ın 13 pazarda 13-18 yaş gençler ve ebeveynlerden oluşan 13 bin çiftle yaptırdığı ankete göre gençlerin yüzde 79'u, ebeveynlerin yüzde 70'i son bir yılda ürün araştırmasında yapay zeka kullandı. Gençlerin yüzde 61'i satın alma sürecinde yapay zeka asistanına yatkın.

Mastercard, tüketicilerin yapay zeka kullanım alışkanlıklarını inceleyen "Alışveriş ve Ödemelerin Geleceğine Kısa Bir Bakış" başlıklı raporunun sonuçlarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mastercard adına araştırma şirketi Opinium tarafından hazırlanan raporda, haziran ve temmuz aylarında 13 pazarda 13 ila 18 yaş arasındaki gençler ve ebeveynlerinden oluşan 13 bin çiftle anket çalışması gerçekleştirdi. Söz konusu çalışma, Bulgaristan, Çekya, Fransa, Almanya, İsrail, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, Romanya, İspanya, İsveç ve Birleşik Krallık'ı kapsadı.

Araştırmaya göre, gençlerin yüzde 79'u, ebeveynlerin ise yüzde 70'i son bir yılda ürün araştırmak için yapay zekayı kullandı. Katılımcı gençlerin yüzde 62'si ile ebeveynlerin yüzde 49'u, ürün araştırmalarında en az ayda bir kez yapay zekadan faydalandığını bildirdi.

Gençlerin yüzde 61'i, satın alma sürecini üstlenen kapsamlı bir yapay zeka asistanını kullanmaya yatkın olduğunu ifade etti. Ebeveynlerin yüzde 67'si ise yeni neslin yapay zekayla alışveriş yapma konusunda kendilerinden daha rahat davranacağını aktardı.

Rapor, yapay zeka asistanlarının sadece seçenekleri karşılaştırmakla kalmayıp kullanıcı adına işlem yapabildiği yeni dönemi," tüketici deneyimi", "perakendeci ilişkileri" ve "güven altyapısı" olmak üzere 3 temel boyutta inceliyor. Akıllı temsilciler, kullanıcıların belirlediği yetki sınırları çerçevesinde uçuş seçeneklerini karşılaştırabiliyor veya periyodik market sepetlerini hazırlayabiliyor.

Sistemin sağlıklı işlemesi, temsilcinin kimin adına hareket ettiğinin doğrulanmasına ve harcama limitlerinin açıkça tanımlanmasına dayanıyor. Kullanıcılar, kritik aşamalarda onay mekanizmalarını yönetebilmeyi ve beklenmedik bir işlem anında sürecin nasıl telafi edileceğini bilmeyi öncelikli görüyor.

Yapay zeka temsilcilerinin devreye girmesi, perakendecilerin paylaştığı verilerin niteliğini de doğrudan etkiliyor. Sektör temsilcileri fiyat, stok durumu, teslimat ve iade şartları ile sürdürülebilirlik bilgilerinin dijital asistanlar tarafından kolayca erişilebilir ve doğrulanabilir olmasını zorunlu buluyor.

Mastercard, güvenli ödeme verilerinin korunmasının yanı sıra temsilcinin işlem yetkisinin teyit edilmesinin önemini vurguluyor. Böylece kullanıcı adına yapılan bir işlemin, kullanıcının önceden belirlediği sınırlar içinde gerçekleştiğinin anlaşılması hedefleniyor.

Kaynak: AA
Yapay ZekaMastercardTeknolojiEkonomiFinansSon Dakika

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