Mastercard'dan EEMEA bölgesine atama - Son Dakika
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Mastercard'dan EEMEA bölgesine atama

13.04.2022 12:09
Mastercard'dan EEMEA bölgesine atama

Mastercard, Ceren Türkben Kaya'nın 2022 yılı itibarıyla EEMEA bölgesinden sorumlu olacağını duyurdu.

Mastercard, Ceren Türkben Kaya'nın 2022 yılı itibarıyla EEMEA bölgesinden sorumlu olacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaya, bu görevi kapsamında Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika coğrafyasında 81 ülkedeki tüketici pazarlama faaliyetlerine ek olarak bölgenin sponsorluk birimi ve "paha biçilemez" platformlarını da yönetiyor olacak.

2013 yılında Mastercard bünyesine Güney Doğu Avrupa Pazarlama Yöneticisi olarak katılan Kaya, 2022 yılı itibarıyla EEMEA bölgesinden sorumlu olacak.

Daha önce çeşitli marka ve şirketlerin önemli dönüm noktalarında görev almış olan Kaya, EEMEA bölgesindeki ülkelerde tüketici deneyimi ve sponsorluk stratejilerini yönetecek ve tüketici pazarlama stratejilerini tasarlayacak.

Bir kız ve bir erkek ikiz çocuk annesi olan Kaya, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olmasının ardından kariyerine 2002 yılında Reckitt Benckiser Türkiye'de başladı. 2003 yılında Unilever Türkiye'ye geçerek farklı ürün gruplarında marka yöneticisi olarak görev yapan Kaya, 2010 yılında Unilever İngiltere'ye transfer olarak bağlı bulunduğu kategoride Global ve Bölgesel Kıdemli Marka Geliştirme Yöneticisi olarak görev yaptı.

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Mastercard, Orta Doğu, Türkiye, Afrika, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Mastercard'dan EEMEA bölgesine atama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mastercard'dan EEMEA bölgesine atama - Son Dakika
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