Mastercard'dan "Paha Biçilemez İstanbul" projesi - Son Dakika

Mastercard Paha Biçilemez İstanbul Platformu eğlenceden gastronomiye, spordan, seyahat ve alışverişe farklı kategorilerde yepyeni içerikleriyle paha biçilemez dijital deneyimler sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mastercard'ın, dünyanın birçok ikonik şehriyle aynı anda İstanbul'da da hayata geçirdiği Paha Biçilemez İstanbul projesi, kullanıcılarına hem dijital hem fiziksel deneyimler yaşatmaya devam ediyor.

Deneyime kaydolan Mastercard sahipleri Paha Biçilemez İstanbul platformu içerisinde yer alan dijital deneyim videolarıyla Viyana sokaklarında gezip, egzersiz yapabiliyor veya Uyuyan Güzel temsili öncesinde Süreyya Operası'nda yaşananları izleyebiliyor.

Kullanıcılarına paha biçilemez deneyimler yaşatmak amacıyla kurulan platformda Barselona, New York ve Viyana gibi şehirlerin turları 31 Aralık'a kadar erişilebilir olacak.

Platform üyeleri Barcelona'nın Elizabeth Street Garden, Absolute Bagels ve Silvermoon Bakery gibi imza lokasyonlarını Mimoza Cendey ile gezerken, Ilgın Özgan ile Viyana'nın ihtişamıyla büyüleyen tarihi binalarını görecek, şehrin hem klasikleşmiş hem de modern lokasyonlarını keşfetme imkanına sahip olacak.

New York'un en otantik yerlerini görmek isteyenler ise 10 yıldır New York'ta yaşayan yönetmen, prodüktör ve editör Ecem Lawton ile turistik bölgeler dışında yıllar içinde orijinalliğini koruyabilmiş bir çok önemli noktayı ziyaret edebilecek.

İkonik simgelerden Sydney Opera binasındaki sahne, giyinme odası, orkestra çukuru gibi özel alanların yanı sıra performans gerçekleştirilen yerlerin de yer aldığı perde arkası turu da platform üzerinden kayıt yaptıran kart sahiplerini bekliyor.

Platform aracılığıyla 40 yılı aşkın süredir sanat dünyasında olan İstanbul Opera ve Balesi Genel Müdürü, Suat Arıkan ile AKM'yi dolaşmak da mümkün.

Bu deneyime katılanlar, 40 yılını opera ve resme adamış bir sanatçı ile AKM'deki geçmiş günleri yad edebilecek, kamera arkası görüntüleri ile yeni eserlere hazırlanırken yaşanan heyecana ortak olabilecek.

Kendisini balenin mistik ve etkileyici atmosferine bırakmaya hazır olanlar ise İstanbul Devlet Opera ve Balesi baş dansçılarından Erhan Güzel ve Büşra Ay ile gerçekleştirilen sohbet kapsamında iki başarılı bale sanatçısının sanat hayatlarına dair heyecan verici hikayeleri dinleyebilecek, kulis hazırlıklarına tanık olacak ve ardından Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda sahnelenen temsilden olağanüstü görüntülerin tadını çıkarabilecek.