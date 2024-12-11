Matbaacılık Dijitalleşmeyle Yok Olma Eşiğinde - Son Dakika
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Ekonomi

Matbaacılık Dijitalleşmeyle Yok Olma Eşiğinde

Trabzon'daki matbaacılar, dijitalleşme nedeniyle iş kaybı yaşıyor ve meslek bitme noktasına geldi.

11.12.2024 23:19
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Bir zamanlar işlere yetiştiremiyorlardı, şimdilerde o işleri mumla arar oldular

Matbaacılar dijitalleşmeye yenik düşüyor

Eskiden takvim, fatura, davetiye, imsakiye gibi işleri yoğundu, dijitalleşmeyle birlikte bu işleri neredeyse bitme noktasına geldi

TRABZON - Bir zamanlar en gözde meslekler arasında yerini alan matbaacılık dijitalleşmeyle birlikte neredeyse bitme noktasına geldi. Eskiden yanlarında eleman çalıştıranlar şimdilerde artık tüm işleri kendileri yapıyor.

Eskiden yılbaşı öncesi takvim, fatura ve ajanda bastıranların sayısı yoğun olurken, şimdilerde artık o işleri mumla aradıklarını belirten matbaa sahipleri, işlerin azlığından dolayı yanlarında kimseyi çalıştıramadıklarını söylüyor.

10 yıl öncesine kadar özellikle yılbaşlarında binlerce takvim bastıklarını günümüzde artık bu geleneğin yavaş yavaş kaybolmaya yüz tuttuğunu belirten matbaacılar, son zamanlarda mesleklerinin bitme noktasına geldiğini ifade ettiler.

Matbaa sahiplerinden Adem Şengül, eski işlerini mumla aradıklarını günümüzde artık her şeyin dijital ortamda çözüldüğünü belirterek "32 yıldır sektördeyim. Yılbaşına yaklaştık. 32 yıl önce 150-200 bin takvim yapıyorduk şu anda ise 1-2 bin takvim ancak yapıyoruz. Fatura basıyorduk e-fatura ile şimdi artık onlar da kalktı. Eskiden müşterilerimiz 200 cilt fatura bastırıyordu şimdilerde 1-5 cilt kadar ancak bastırıyorlar. Bizim sektör yavaş yavaş erimeye başladı. Dijitale geçiş var artık internetten her şey halledilebiliyor. Zamanında 8-10 kişi çalıştırıyorduk şimdi ben ve eşim çalışıyoruz. Eleman çalıştırsak altından çıkamayız. Davetiye bastırımı da artık azaldı. Eskiden nakit döndüğümüz davetiyelerdi şimdi o da bitti. Bizden sonra bu işi devam ettirecek kimseyi göremiyoruz. Zaten eleman da yetişmiyor. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Allah yardımcımız olsun. Giderek meslek bitiyor" dedi.

" Eskiden bu zamanlarda takvim yoğunluğu yaşanırdı artık o gelenekte kalktı"

Eskiden yanında çok sayıda personel çalıştırdığını, şimdilerde ise yalnız çalıştığını belirten matbaa sahibi Murat Kuduban ise "Yaklaşık 23-24 yıldır bu sektördeyim. Mesleğe 16-17 yaşlarında çırak olarak başladık, bu seviyelere kadar geldik. İş durumumuz eskiye oranla çok azaldı. Mesleğe başladığım zamanlar bir işyerinde 30-35 kişi çalışıyorduk. İşyeri sahipleriyle görüşüyorum şimdilerde üç kişi kaldılar. Burayı 2012 yılında açtığım zaman yanımda 4-5 kişi çalışıyordu şimdi tek başıma kaldım. Eskiden bu zamanlarda takvim yoğunluğu yaşanırdı artık o gelenekte kalktı. Kalkmasının sebeplerinden biri de, artık her şey dijital olduğu için insanlar telefondan bakabiliyorlar ekstradan maliyetler çok yüksek. Maliyetlerin çok yüksek olduğundan dolayı vatandaşta yaptıramıyor. İmsakiyelerde oluyor ancak eskisi gibi o da pek olmuyor. Şuanda kaşe, tahsilat makbuzu gibi işler yapıyoruz fatura olayı zaten bitti. Artık ufak tefek işlere kaldık. Davetiye işi de bitti. İnsanlar artık davetiye de yaptırmıyor. İnsanlar genelde sosyal medyadan yayınlıyorlar. Mesleğimizin ilerisi için karamsar aldığımız bilgilere göre 2030 yılında matbaa sektörü bitecekmiş. Çırak yetişmiyor şu anda yanılmıyorsam Trabzon piyasasında en genç matbaacılardan bir tanesiyim. Tek çalışıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Teknoloji, Ekonomi, Trabzon, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Matbaacılık Dijitalleşmeyle Yok Olma Eşiğinde - Son Dakika

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