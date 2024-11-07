Matbaacılıkta Mesleki Eğitim Seferberliği - Son Dakika
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Ekonomi

Matbaacılıkta Mesleki Eğitim Seferberliği

Matbaacılıkta Mesleki Eğitim Seferberliği

ASO, matbaacılık sektörü için 'Anadolu Matbaaları Eğitimi' düzenleyerek nitelikli iş gücüne vurgu yaptı.

07.11.2024 12:18
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Ankara Sanayi Odasının (ASO) ev sahipliğinde, matbaacılık sektörüne dair mesleki eğitime katkı sunmak ve sektördeki yeni gelişmelere dikkati çekmek amacıyla "Anadolu Matbaaları Eğitimi" gerçekleştirildi.

Eğitim, ASO Kağıt Ürünleri ve Baskı İşleri Sanayi Meslek Komitesi, İstanbul Sanayi Odası Basım Yayın Sanayi Meslek Komitesi ve Basım Sanayi Eğitim Vakfı (BASEV) işbirliğinde düzenlendi.

ASO Başkanı Ardıç, açılış konuşmasında, yatırım süreçleri, üretim teknolojileri ve ticaret ortamında yaşanan değişime işaret etti. Bu değişime uyum sağlamak için beşeri sermayenin çağın gereklerine uygun donatılması gerektiğini belirten Ardıç, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılayabilmek açısından mesleki bilginin öneminin her geçen gün arttığını söyledi.

Ardıç, geçen ay açıklanan Küresel Ekonomik Görünüm Anketi'nin sonuçlarına göre, küresel iş dünyası ve işletmeler için en önemli sorunun nitelikli iş gücü eksikliği ile enflasyon olduğunu dile getirdi.

"İş gücü politikalarının bütüncül yaklaşımla dizayn edilmesi gerekiyor"

Kalifiye iş gücü ihtiyacının dünyada da sorun olduğunu anlatan Ardıç, şu ifadeleri kullandı:

"Ülke olarak insan kaynağımızı etkin kullanıp rekabet gücümüzü artırabilmemiz için eğitim kalitesini mutlaka yükseltmeliyiz. Mesleki eğitimi hem ekonominin ihtiyaçlarını hem de küresel rekabet ve teknolojideki değişimleri dikkate alarak planlamalıyız. Bu noktada sanayi, teknoloji, eğitim ve iş gücü politikalarının bütüncül bir yaklaşımla dizayn edilmesi gerekiyor."

Ardıç, ASO'nun mesleki eğitime yönelik yürüttüğü projelere de değinerek, "Amacımız sanayinin nitelikli insan kaynağı ihtiyacına çözüm üretmek, bunu yaparken de doğru projelerle tüm Türkiye'ye örnek modeller ortaya koymaktır." dedi.

Ankara'daki pek çok üniversiteyle imzaladıkları işbirliği protokolleriyle gençlerin başkentteki sanayi tesislerinde staj yapmalarına imkan sağladıklarını belirten Ardıç, "Ankara Sanayi Odası Sürekli Eğitim Merkezinde meslek geliştirme ve meslek edindirme kursları ile sanayimizin farklı sektörlerinin iş gücü ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

ASO Kağıt Ürünleri ve Baskı İşleri Sanayi Meslek Komitesi Başkanı Beste Rodoslu da komitenin matbaa bölümü bulunan iki okulla protokoller imzaladığını söyledi.

BASEV Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demir de kalifiye iş gücünün katma değerli üretim için önemini vurguladı.

Konuşmaların ardından Demir, ASO Başkanı Ardıç'a teşekkür belgesi ile ülkenin Cumhuriyet dönemindeki matbaacılık tarihini anlatan kitap takdim etti.

Kaynak: AA

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