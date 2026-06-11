Matematik ve Umut: Öğrencilerin Sanatla Buluşması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Matematik ve Umut: Öğrencilerin Sanatla Buluşması

11.06.2026 18:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haliç Üniversitesi'nde düzenlenen resim yarışmasında 513 eser sergilendi, ödüller sahiplerini buldu.

Haliç Üniversitesi ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen "Matematik ve Umut" temalı resim yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ilkokuldan lise düzeyine kadar öğrencilerin katıldığı yarışmada 513 eser değerlendirildi.

Programda matematiğin yalnızca sayılar ve işlemlerden ibaret olmayan, umut, yaratıcılık ve çözüm üretme yönü sanat aracılığıyla görünür kılındı.

Yarışmaya katılan öğrenciler, matematik kavramını birbirinden farklı bakış açılarıyla yorumladı. Öğrencilerin hayal gücüyle şekillenen eserler, matematiğin yaşamla kurduğu bağı farklı yönleriyle ortaya koydu.

Haliç Üniversitesinde düzenlenen ödül töreninin sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edilirken, yarışmaya katılan tüm öğrencilerin eserlerinden oluşan sergi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Açıklamada törendeki görüşlerine yer verilen Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Enes Eryarsoy, müziğin frekanslardan, resim sanatının ise milyonlarca renk ve noktadan oluştuğunu aktararak, teknolojiden yapay zeka sistemlerine kadar günlük yaşamın her alanında matematiksel bilginin, temel rol üstlendiğini belirtti.

Matematiğin geleceği şekillendiren evrensel bir dil olduğunu vurgulayan Eryarsoy, öğrencileri, matematiği yalnızca sayıların dünyası olarak değil, yaratıcılığı ve üretkenliği besleyen düşünme biçimi olarak görmeye davet ettiğini kaydetti.

Haliç Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Rahmet Savaş da matematiğin insanlığın gelişimine yön veren temel bilgi alanlarından biri olduğunu vurguladı.

Matematiksel düşüncenin yalnızca sayılarla değil, bilgiye ulaşma ve sorunlara çözüm üretme süreçleriyle de yakından ilişkili olduğunu belirten Savaş, 1854'te İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşanan kolera salgınında Dr. John Snow'un matematiksel veri analizi sayesinde salgının kaynağını tespit ederek binlerce insanın hayatını kurtarmasını örnek gösterdi.

Savaş, bilimsel araştırmaların öğrencilerin umut düzeyleriyle matematik başarıları arasında güçlü ilişki bulunduğunu ortaya koyduğunu ifade ederek, umutlu bireylerin problemlere farklı çözüm yolları geliştirebildiğini ve zorluklar karşısında daha dirençli olduklarını, bu anlayışla hayata geçirilen proje kapsamında öğrencilerden matematik ve umut kavramlarını resim sanatı aracılığıyla yorumlamaları istendiğini anlattı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Gelişim Şube Müdürü Ahmet Bürlükkara ise matematik, sanat ve umudu bir araya getiren projenin öğrencilerin gelişimi açısından önemli bir örnek oluşturduğunu belirtti.

Yarışmaya katılan tüm öğrencilerin başarıyı hak ettiğini vurgulayan Bürlükkara, "Bu yarışmanın aslında 513 birincisi var." ifadesini kullandı.

Jüri Başkanı, Ressam ve Sanat Eğitmeni Cemal Toy, matematik ve sanatın ortak zeminde buluşmasının son derece değerli olduğuna işaret etti.

Yarışmaya gönderilen eserlerin yaratıcılık ve özgünlük açısından ilgi çekici olduğunu aktaran Toy, jüri üyelerinin seçim yapmakta zorlandığını kaydetti.

Kaynak: AA

Haliç Üniversitesi, Kültür Sanat, Ekonomi, Eğitim, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Matematik ve Umut: Öğrencilerin Sanatla Buluşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Özgür Sinan Emre Özgür Sinan Emre:
    güzel proje ama 513 eser bu kadar katılımda organizasyon maliyeti ne kadar olmuştur diye düşünüyorum esnaf olarak biliyorum bu tür işlerin masrafı çok fazla olur 0 0 Yanıtla
  • Ebru Çınar Ebru Çınar:
    ama niye şimdi organize ediliyor bu! çok geç kalmışız değil mi! öğrenciler zaten matematik konusunda çok geri kaldı bu tür etkinliklerin daha erken yapılması gerekirdi bence 0 0 Yanıtla
  • Volkan Aykın Volkan Aykın:
    çok güzel bir girişim bence çocuklara matematik sevgisi aşılamak lazım bunlar yarının mühendisleri doktorları olacak ?? başarılar herkese ?? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaeli’nin içme suyu kaynağı Yuvacık Barajı’nda yüz güldüren doluluk Kocaeli'nin içme suyu kaynağı Yuvacık Barajı'nda yüz güldüren doluluk
İstanbul’dan taşındığı köyünde yetiştiriyor, yurt dışına satıp servet kazanıyor İstanbul’dan taşındığı köyünde yetiştiriyor, yurt dışına satıp servet kazanıyor
Manchester United’da 3 ayrılık birden Manchester United'da 3 ayrılık birden
CHP’li 9 milletvekili için ihraç talebine Özgür Özel’den ilk yorum CHP'li 9 milletvekili için ihraç talebine Özgür Özel'den ilk yorum
Gabriel Sara’nın yerine dünyaca ünlü yıldız Gabriel Sara'nın yerine dünyaca ünlü yıldız
Adıyaman’da 5. kattan atlayan yaşlı adam hayatını kaybetti Adıyaman'da 5. kattan atlayan yaşlı adam hayatını kaybetti

18:52
86 yaşındaki Al Pacino’nun son halini görenler inanamadı
86 yaşındaki Al Pacino'nun son halini görenler inanamadı
18:16
Genç kadın, pitbull köpeğinin saldırısına uğradı
Genç kadın, pitbull köpeğinin saldırısına uğradı
17:52
Fenerbahçe’den Aykut Kocaman için açıklama
Fenerbahçe'den Aykut Kocaman için açıklama
16:51
İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...
İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...
16:47
İngiltere’de zayıflama ilacı kullanan hanelerin market harcamaları yılda 780 milyon sterlin azaldı
İngiltere'de zayıflama ilacı kullanan hanelerin market harcamaları yılda 780 milyon sterlin azaldı
16:43
Krizli PM’den çıkan karar: CHP’de olağan kurultay takvimi açıklanacak
Krizli PM'den çıkan karar: CHP'de olağan kurultay takvimi açıklanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 19:03:37. #7.12#
SON DAKİKA: Matematik ve Umut: Öğrencilerin Sanatla Buluşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.