Matriks'in Karı Yüzde 71 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Matriks'in Karı Yüzde 71 Arttı

Matriks'in 9 aylık net karı 79,6 milyon lira oldu; ciro yüzde 20 artış gösterdi.

11.11.2024 14:19
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Matriks'in 9 aylık net karı yüzde 71 artışla 79,6 milyon lira oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Matriks'in yılın 9 ayındaki cirosu, geçen yılın aynı döneminin enflasyon düzeltmesi uygulanmış sonuçlarına göre yüzde 20 artışla 714 milyon liraya ulaştı, net karı ise yüzde 71 artışla 79,6 milyon lira oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Matriks Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, enflasyon düzeltmesi etkisinin görüldüğü bir dönemde şirketin esas faaliyet karının, geçen yılın aynı döneminde açıklanan bilançoya göre yüzde 228, enflasyon düzeltmesi uygulanmış haline göre ise yüzde 80 artışla 210 milyon lira seviyesine yaklaştığını kaydetti.

Bunun kendileri açısından çok değerli olduğunu ifade eden Tutar, "Esas faaliyet karındaki büyüme çizgisini sürdürebilmek önemliydi. Ürün ve servislerimizdeki çeşitliliğin, çözümlerimizin kalitesinin sonuçlarını aldığımızı düşünüyorum. Sektörle birlikte hayal kurmaya ve birlikte büyümek için çok çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

"MatriksIQ'nun yeni versiyonu kullanıma açılacak"

Tutar, "Ekosistem programı"nın ikinci yılında yeni iş ortaklarını aramaya devam ettiklerini belirterek, bireysel ve kurumsal yatırımcılar için fark yaratacak alanlara dokunmayı, sürdürülebilir projeleri desteklemeyi ve sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek değerli projeleri öne çıkarmayı amaçladıklarını vurguladı.

Tutar, "Ekosistem şirketlerimizin çözümlerine olan ilgi bize yenilerini keşfetmek konusunda güç veriyor." ifadelerini kullandı.

Matriks'in gerek yapay zeka gerek algoritmik işlem altyapıları konusunda yıllardır yatırım yaptığına işaret eden Tutar, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Alanındaki öncü örneklerden biri olan yeni nesil işlem platformu MatriksIQ'nun yapay zeka destekli yeteneklerini başka bir seviyeye taşıyan yeni versiyonunu önümüzdeki dönemde kullanıma açacağız. Gerek ekosistem gerekse Matriks ekiplerinin yapay zeka alanındaki çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Algoritmalar tarafında gridbotlara gösterilen ilgiden memnunuz yeni ve farklı içerikteki algoritmaları kullanıcılarımızla buluşturmaya devam edeceğiz."

Tutar, iştirakleri Rootech şirketinin "Roobit" markasıyla kripto para alım satım platformu olarak Sermaye Piyasası Kurulunun faaliyette bulunanlar listesinde yer aldığını ve faaliyet izni konusunda başvurunun yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Regülasyon tarafında yürütülen çalışmaları son derece değerli buluyoruz. Dilerim Roobit de ilgili süreçleri başarıyla tamamlar. Hem sermaye piyasalarını hem de kripto para dünyasını iyi tanıdığımızı, altyapı ve çevre ürünleri ile güçlü ve güvenilir çözümler sunacağımıza inanıyoruz."

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Matriks'in Karı Yüzde 71 Arttı - Son Dakika

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