MATSO Başkanı Güngör: "E-ticaret Türkiye'de de hızla büyüyor" - Son Dakika
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MATSO Başkanı Güngör: "E-ticaret Türkiye'de de hızla büyüyor"

26.02.2022 15:14
MATSO Başkanı Güngör: "E-ticaret Türkiye'de de hızla büyüyor"

Ticaret ve Dijital Pazarlama Eğitiminin ardından düzenlenen belge töreninde konuşan MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, e-ticaretin dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok hızlı büyüdüğünü belirterek oda üyelerinin e-ticaretteki pazardan pay almalarını sağlamak için eğitimle desteklediklerini söyledi.

E-Ticaret ve Dijital Pazarlama Eğitiminin ardından düzenlenen belge töreninde konuşan MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, e-ticaretin dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok hızlı büyüdüğünü belirterek oda üyelerinin e-ticaretteki pazardan pay almalarını sağlamak için eğitimle desteklediklerini söyledi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Girişimcilik Akademisi tarafından üyelere yönelik düzenlenen eğitim ve seminerler sürüyor. MATSO tarafından üyelerine yönelik olarak toplantı salonu'nda e-ticarete giriş, Facebook ve Instagram reklamcılığı eğitimi, Google ads reklamcılığı, Google Analytics olmak üzere 4 ana başlıkta gerçekleşen "E-Ticaret ve Dijital Pazarlama Eğitimi", Eğitmen Raşit Doğan tarafından verildi. İki gün süren ve yoğun katılımın olduğu eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör tarafından verildi.

"E-ticaret büyüyor"

Sertifika töreninde konuşan MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, e-ticaretin dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok hızlı büyüdüğünü belirterek Oda üyelerinin e-ticaretteki pazardan pay almalarını sağlamak için eğitimle desteklediklerini söyledi. Hedeflerinin Oda üyelerini ve çalışanlarını değişen dünyadaki alışveriş alışkanlıklarına göre hazırlamayı amaçladıklarını belirten Başkan Güngör, pandemi döneminde e-ticaretin çok fazla önem kazandığını söyledi.

Son yıllarda internet kullanımının yaygınlaşmasıyla sanal ortamda daha fazla zaman geçirildiğini kaydeden Güngör, "üyelerimizin değişen çağa göre ayak uydurarak e-ticarette başarılı olmalarına katkı sağlamasını amaçlıyoruz. Her geçen gün gelişen ve çeşitlenen ödeme sistemleri altyapısı ile Türkiye e-ticaretin gelişimi için önemli bir potansiyele sahip. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de e-ticaretin önemli bir büyüme potansiyeli taşıdığını görüyoruz. Bu nedenle e-ticaret ile ilgili eğitim düzenledik. Bu tür eğitim ve seminerlerimiz sürecek" diye konuştu.

Eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları verildi. - ANTALYA

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E ticaret, Manavgat, Ticaret, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi MATSO Başkanı Güngör: 'E-ticaret Türkiye'de de hızla büyüyor' - Son Dakika


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