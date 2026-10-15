MATSO\'da başkan yardımcılıklarına Özden ve Ünal, saymanlığa Atalay seçildi

Önem Gök başkanlığındaki yönetim kurulunun mazbatasını almasının ardından ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştiren Manavgat Ticaret Odası'nda (MATSO) görev dağılımı gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerine İbrahim Anıl Özden ve Ahmet Ünal, Sayman Üyeliği görevine ise İbrahim Atalay seçildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Manavgat Ticaret Odası Başkanı Önem Gök, Yönetim Kurulu üyelerinin mazbatalarını almasının ardından ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirerek görev dağılımı yaptığını belirterek "Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerine İbrahim Anıl Özden ve Ahmet Ünal, Yönetim Kurulu Sayman Üyeliği görevine ise İbrahim Atalay seçilmiştir. Görev alan tüm arkadaşlarıma yeni sorumluluklarında başarılar diliyorum. Yeni dönemde tüm üyelerimizi kucaklayan, istişareyi ve katılımı esas alan bir anlayışla hareket edeceğiz. Manavgat iş dünyamızın güçlenmesi, kentimizin ekonomik potansiyelinin en üst seviyeye taşınması için çalışacağız" dedi.