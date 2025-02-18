Maydonoz Döner, A.C.E Awards 2025'te Ödül Kazandı - Son Dakika
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Ekonomi

Maydonoz Döner, A.C.E Awards 2025'te Ödül Kazandı

Maydonoz Döner, A.C.E Awards 2025\'te Ödül Kazandı

Maydonoz Döner, müşteri memnuniyeti alanında A.C.E Awards 2025'te 'Silver' ödülünü aldı.

18.02.2025 17:29
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Döner sektörünün önde gelen markalarından Maydonoz Döner, A.C.E Awards 2025 Ödülleri'nde müşteri memnuniyeti ödülünün sahibi oldu.

Şikayet Var'ın düzenlediği ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan markaların ödüllendirildiği A.C.E Awards 2025 Ödülleri sahiplerini buldu. İstanbul'da düzenlenen ödül törenine Türkiye'den, sektöründe önde gelen markalar ve yöneticileri katıldı. Restoran sektöründe müşteri memnuniyetine önem veren markalar arasında yer alan Maydonoz Döner, törende 'Silver' ödülünün sahibi oldu.

"Sorun potansiyelleri müşterileri mutlu müşterilere dönüştürdük"

Maydonoz Döner'in ödülünü alan Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Eray Akıncı konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Dünyanın en büyük döner zinciri olarak, müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutuyoruz. Ekibimiz müşterilerimizden gelen geri dönüşleri en kısa sürede çözebilmek için tam odaklı çalışıyor. Şikayet Var da bu süreçte müşteri deneyimini yönetirken bizim en önem verdiğimiz sac ayaklarımızdan birisi haline geldi. Şikayet Var ekibi ile ortaklaşa yıl boyunca yüzlerce sorunu çözdük ve sorun potansiyelli müşterileri mutlu müşteriye dönüştürdük. Bu ödül bizim için büyük motivasyon kaynağı oldu."

"Operasyonel mükemmeliyet sorunları başlamadan bitiriyor"

Müşteri memnuniyeti sürecinin sorunlar henüz yaşanmadan operasyonel öngörülerle başladığını ifade eden Eray Akıncı, "Müşteri memnuniyeti, bizim sadece sorun yaşadıktan sonra bunun tazmini ya da özürle ifade edilen bir olgu değil. Bunu Şikayet Var ekibinin bize ilettiği verilerle daha iyi anlayabiliyoruz. Bu kadar şubesi olup da bu kadar az şikayet almamızın en önemli tarafı operasyon ekibimizin sorunları öngörüp mükemmel bir şekilde sahayı yönetmesidir. Operasyon ekibimiz tecrübe ve öngörüleriyle, ayrıca şubelerimizde sürekli işlettikleri denetleme mekanizmasıyla şikayet sayılarının minimumda tutulmasını sağlıyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

istanbul, Ekonomi, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Maydonoz Döner, A.C.E Awards 2025'te Ödül Kazandı - Son Dakika

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