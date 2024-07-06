Mayer Limonlarının Erken Kesimi Riskli - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Mayer Limonlarının Erken Kesimi Riskli

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Mayer limonlarının hasat zamanı gelmeden erken kesilip piyasaya sürülmesinin iç piyasa ve ihracat açısından büyük riskler taşıdığını belirtti. Doğan, ürün kalitesinin korunması ve tüketicilerin memnuniyetinin sağlanması için hasat planının önemine vurgu yaparak, Tarım Bakanlığı tarafından düzenli denetimler yapılması gerektiğini ifade etti.

06.07.2024 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, hasat zamanı gelmeden erken kesilen Mayer limonların piyasaya sürülmesinin hem iç piyasa hem de ihracat açısından büyük riskler taşıdığını söyledi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Mayer limonlar hasat olgunluğuna erişmeden kesilip piyasaya sürüldüğünü belirterek, "Ürün kalitesinin korunması önemli. Limonun karakteristik ekşi tadını ve aromatik lezzetini tam olarak alamayan tüketicide, memnuniyetsizlik oluşur. Ağustos ayında hasat edilmesi gereken Mayer limonlar Temmuz ayında kesilmeye başlandı. Yurt içi ve yurt dışı piyasalara yetecek kadar limonumuz olduğu halde piyasadaki yüksek fiyattan faydalanmak isteyen bazı üreticiler sezonun ilk narenciye ürünü olan Mayer türü limonu tam sulanmadan kesip piyasaya sürüyor" dedi.

Tarımsal ürünlerde ekim planı ne kadar önemli ise hasat planı da o kadar önemli

Doğan, Turunçgil kesim ve ihraç tarihlerini belirleme komisyonunun açıklamalarına uygun olarak hareket etmenin önemli olduğunu kaydederek, "Bu sayede ürünlerin kalitesi korunur tüketicilerin memnuniyeti sağlanarak iç piyasada limon talebi artar. Özellikle Mayer limon gibi ürünler için doğru hasat zamanını beklemek, ürünün lezzeti ve raf ömrü açısından da faydalı olacaktır. Ağustos ayından önce hasat yapmamak gerektiğini unutmadan, komisyonun belirleyeceği tarihlere göre hasat işlemleri planlamalıdır. Erken hasat edilen ve kalite standartlarını karşılamayan limonların piyasaya sürülmesini engellemek için Tarım Bakanlığımız tarafından düzenli denetimler yapılmalıdır" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Mehmet Akın, İhracat, Yüreğir, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mayer Limonlarının Erken Kesimi Riskli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:20 Berlin’de toplanan taraftarlar Milli Takım otobüsünü bozkurt işaretiyle karşıladı Berlin'de toplanan taraftarlar Milli Takım otobüsünü bozkurt işaretiyle karşıladı
10:58 Türkiye ile görüşmelerde önemli rol oynayacaktı Esad’ın danışmanı şüpheli bir kazada öldü Türkiye ile görüşmelerde önemli rol oynayacaktı! Esad'ın danışmanı şüpheli bir kazada öldü
10:25 Bahçelievler’de Günlük Kiralık Daire Cinayeti İddianamesi Tamamlandı Bahçelievler'de Günlük Kiralık Daire Cinayeti İddianamesi Tamamlandı
08:55 Van konserinde protesto Seyirciler “Ne mutlu Türküm diyene“ diyen Bengü’ye pet şişe fırlattı Van konserinde protesto! Seyirciler "Ne mutlu Türküm diyene" diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı
07:25 Türk kökenli lider, İran’ın 9’uncu Cumhurbaşkanı seçildi Türk kökenli lider, İran'ın 9'uncu Cumhurbaşkanı seçildi
12:31 Hasan Can Kaya yeni sezona bomba gibi geliyor Konuğu bile şimdiden belli Hasan Can Kaya yeni sezona bomba gibi geliyor! Konuğu bile şimdiden belli
11:56 Şahan Gökbakar, Merih Demiral’a verilen cezadan dolayı UEFA’ya verip veriştirdi: İkiyüzlü Şahan Gökbakar, Merih Demiral'a verilen cezadan dolayı UEFA'ya verip veriştirdi: İkiyüzlü
11:10 Begüm Öner, Türkiye ve Yunanistan’daki tatil fiyatlarını karşılaştırdı: Ciddi bir fark var, çok üzücü Begüm Öner, Türkiye ve Yunanistan'daki tatil fiyatlarını karşılaştırdı: Ciddi bir fark var, çok üzücü
10:50 Kutlama sırasında yaptığı hata yüzünden canından oldu Ölüm anı kamerada Kutlama sırasında yaptığı hata yüzünden canından oldu! Ölüm anı kamerada
10:09 Sınır tanımayan Wanda Nara, Mauro Icardi’yle banyodan çırılçıplak video paylaştı Sınır tanımayan Wanda Nara, Mauro Icardi'yle banyodan çırılçıplak video paylaştı
10:05 Sarhoş taksici, havalimanında terör estirdi Sarhoş taksici, havalimanında terör estirdi
10:00 Sahte istihbaratçı, saplantılı aşkı ve kocasına kabus oldu Sahte istihbaratçı, saplantılı aşkı ve kocasına kabus oldu
10:00 18 yaşındaki Sümeyye, kendini metrelerce yüksekten aşağı bıraktı O anlar kamerada 18 yaşındaki Sümeyye, kendini metrelerce yüksekten aşağı bıraktı! O anlar kamerada
09:59 “Gülücük atıyorsun“ dediği erkek arkadaşına kafa atıp bıçakladı "Gülücük atıyorsun" dediği erkek arkadaşına kafa atıp bıçakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2024 12:54:02. #1.12#
SON DAKİKA: Mayer Limonlarının Erken Kesimi Riskli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement