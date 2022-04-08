Mayınlara inat hamsi ve istavritin kilosu 25 liraya düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Mayınlara inat hamsi ve istavritin kilosu 25 liraya düştü

08.04.2022 00:57
Mayınlara inat hamsi ve istavritin kilosu 25 liraya düştü

Karadeniz'de mayın görülmesi üzerine birçok balıkçı denizden çekilirken, Tekirdağ'da hamsi ve istavritin kilogramı 25 TL'den satılmaya devam ediyor.

Karadeniz'de mayın görülmesi üzerine birçok balıkçı denizden çekilirken, Tekirdağ'da hamsi ve istavritin kilogramı 25 TL'den satılmaya devam ediyor. Balığın kilosunu 25 liraya gören vatandaşlar ise balıkçı tezgahlarının başında kuyruklar oluşturdu.

Rusya- Ukrayna krizi sonrasında sürüklendiği iddia edilen mayınların Karadeniz'de görülüp imha edilmesinden sonra balıkçılar denize açılmakta tedirginlik yaşıyor. Marmara Denizinde ise balık avcılığı devam ediyor. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde her hafta kurulan semt pazarında balıkçı tezgahlarında hamsinin ve istavritin kilogram fiyatı 25 TL'ye kadar düştü. Balığın fiyatını gören vatandaşlar ise balık tezgahlarına akın etti. Tezgahlarda zaman zaman uzun kuyruklar oluşurken, balıkçılar, 30 TL ile bir ailenin doyduğunu, balığın sağlığa faydalı olduğunu, bu fiyata başka yerde balık bulunmadığını söyledi.

"Bana dua etsin yeter"

Balık satışı yapan Gökhan Sönmezocak, "Hamsi ve istavritin kilosu 25 lira, ama gerçekten bu bize bir şey kazandırmıyor. Bu balığı ben 35 liraya satarsam para kazanırım. Ama böyle ise parasını topluyor. Marmara'da balıkçılık devam ediyor. 15'inde sezon bitiyor. Marmara'da balıkçılık sürüyor. Balık geliyor. Ama biz yine de ucuz satıyoruz. Şu balığı gerçekten sahile gidin 60 liradan aşağı alamazsınız. Karadeniz'de mayın tedirginliği var diye Karadeniz sezonu kapattı. İstavrit ve hamsi bizde 25 lira. Halk için hizmet yapıyoruz şu an. Gerçekten para kazanmıyoruz. Bir kilo hamsi ile 4 kişilik aile rahat doyar. Ekmek alırsın 30 liraya 4 kişi doyar yani. Şu an gir yarım tavuk döner 15 lira olmuş. Her şeye zam yani bizde balığa zam yok. Parayla işim yok benim tersoyum diyecek vereceğim balık, ekmek alacağım gidecek karnını doyuracak. Bana dua etsin yeter" dedi.

Balık satışı yapan vatandaşlardan Ali Akkurt, "Biz de bir şeyler yapıyoruz. Onlar da yesin ne yapsın. Biz de zararına veriyoruz. Her yerde 60-70 lira. Pazar malı halk balığı. Et ne kadar 180-200 lira yazmışlar, ama buraya bakın hamsiye 25 lira yazdık. Bedava kardeşim millet doya doya yesin" dedi. - TEKİRDAĞ

YORUMLAR
500
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Karadeniz'de 3. mayın alarmı, SAS timleri olay yerinde Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Karadeniz'de 3. mayın alarmı, SAS timleri olay yerinde Sinop'ta nadir bulunan kırlangıç balıkları, kilosu 250 liradan satılıyor Sinop'ta nadir bulunan kırlangıç balıkları, kilosu 250 liradan satılıyor

Türk Lirası, Karadeniz, Tekirdağ, Mayın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mayınlara inat hamsi ve istavritin kilosu 25 liraya düştü - Son Dakika


Son Dakika
00:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ucuz et satışları başladı!
00:46 Zelenski ile röportaj yapmıştı: Muhalif Rus gazeteci Muratov'a boyalı saldırı
00:36 Cengiz Ünder'in pasında yılın golü atıldı! İzleyenler ekranları başında şoke oldu
00:28 Cüneyt Özdemir anket yaptı, Mansur Yavaş açık ara birinci çıktı
00:08 Ballon d'Or sahibi futbolcu Igor Belanov, Ukrayna ordusuna katıldı!
00:02 Rusya, Çeçen lider Kadirov'a korgeneral rütbesi verdi!
23:44 Merih Demiral son dakikada yaptığı hareketle takımının kaderini değiştirdi
23:37 TÜİK ve MEB'e alınmamıştı! Kılıçdaroğlu yarın da Et ve Süt Kurumu'na gidiyor
23:18 Rıdvan Dilmen TFF başkanlığı yerine Fenerbahçe'ye göz kırptı
22:34 Orkun Kökçü, Avrupa'yı kendine hayran bırakmaya devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 01:09:04. #1.13#
SON DAKİKA: Mayınlara inat hamsi ve istavritin kilosu 25 liraya düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement