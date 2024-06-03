Mayıs Ayı Enflasyon Oranı Yüzde 3,37 - Son Dakika
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Ekonomi

Mayıs Ayı Enflasyon Oranı Yüzde 3,37

TÜİK, mayıs ayı enflasyon oranını yüzde 3,37 olarak açıkladı. Memur ve emeklilerin maaşlarının baz alındığı ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs aylarının toplam enflasyon oranı ise 22,72 olarak gerçekleşti. Bu rakamlar doğrultusunda memur ve memur emeklilerinin maaş zam oranları belirlenmeye başlandı.

03.06.2024 10:50
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı enflasyon oranını yüzde 3,37 olarak açıkladı. Böylece memur ve emeklilerin maaşlarının baz alındığı ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs aylarının toplam enflasyon oranı 22,72 olarak gerçekleşti.

TÜİK, emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok konuda belirleyici olan mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı mayıs ayında aylık bazda yüzde 3,37, yıllık bazda ise yüzde 75,45 olarak gerçekleşti. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre 5 aylık enflasyon rakamı ise yüzde 22,72 olarak kayıtlara geçti.

Her yıl ocak ve temmuz ayları olmak üzere yılda iki kez zam alan memur, memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de 5 aylık enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte maaş zam oranları belli olmaya başladı. Beş aylık enflasyon oranlarına bakıldığında SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53, mart ayı için yüzde 3,16 nisan ayı için yüzde 3,18 ve mayıs ayı içinse yüzde 3,37 olmak üzere 5 aylık dönemde yüzde 22,72'lik enflasyon farkını şimdiden almış oldu.

Ocak ayında yüzde 15 oranında toplu sözleşme zammı yapılan memur ve memur emeklilerine ise temmuz ayında da yüzde 10 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Ocak ayındaki toplu sözleşme zammını aşan enflasyon farkı da temmuz ayında maaşlara yansıtılacak. Beş aylık dönemdeki enflasyon farkı ve yüzde 10 toplu sözleşme zammıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin aylıklarında yüzde 17,32 oranında artış yapılması kesinleşmiş oldu. Net rakamlar ise haziran aylarına ilişkin enflasyon verilerinin de belli olmasıyla netleşecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

Memur, Zam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mayıs Ayı Enflasyon Oranı Yüzde 3,37 - Son Dakika

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