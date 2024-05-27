Mayıs Ayında Güven Endeksi Değişti - Son Dakika
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Ekonomi

Mayıs Ayında Güven Endeksi Değişti

Mayıs Ayında Güven Endeksi Değişti

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, mayıs ayında güven endeksi hizmet sektöründe değişmezken, perakende ticaret sektöründe %3,3, inşaat sektöründe ise %0,3 azaldı. Hizmet sektöründe iş durumu ve hizmetlere olan talep gerilerken, talep beklentisi arttı. Perakende ticaret sektöründe iş hacmi-satışlar azalırken, mal stok seviyesi yükseldi. İnşaat sektöründe ise kayıtlı siparişler artarken, çalışan sayısı beklentisinde gerileme yaşandı.

27.05.2024 10:23
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Güven endeksi, mayısta geçen aya kıyasla hizmet sektöründe değişim göstermezken, perakende ticaret sektöründe yüzde 3,3, inşaat sektöründe ise 0,3 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi, mayısta aylık bazda hizmet sektöründe aynı düzeyde kalarak 117,1 olurken, perakende ticaret sektöründe yüzde 3,3 azalarak 111,7 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 0,3 azalarak 88,3 değerini aldı.

Hizmet sektöründe mayısta bir önceki aya kıyasla son 3 aylık dönemde iş durumu yüzde 1,0, son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 0,6 gerilerken, gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 1,6 artış gösterdi.

Perakende ticaret sektöründe son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 7,7, gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 2,9 azalırken, mevcut mal stok seviyesi yüzde 2,9 yükseldi.

İnşaat sektöründe ise alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 0,4 artarken, gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisinde yüzde 0,9 gerileme oldu.

Kaynak: AA

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