Mayıs Ayında Seyahat Geliri 60,1 Milyar Dolar - Son Dakika
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Mayıs Ayında Seyahat Geliri 60,1 Milyar Dolar

13.07.2026 11:56
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Ticaret Bakanlığı, mayıs ayında seyahat gelirlerinin 60,1 milyar dolar, taşımacılık gelirlerinin 42,7 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, "Yıllıklandırılmış bazda seyahat gelirlerimiz mayıs ayında 60,1 milyar dolar, taşımacılık gelirlerimiz ise 42,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığı, mayıs ayı cari işlemler hesabı istatistiklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yapılan açıklamada, bu yılın mayıs ayında seyahat gelirlerinin 60,1 milyar dolar, taşımacılık gelirlerinin ise 42,7 milyar dolar olarak gerçekleştiği belirtildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "2025 yılı mayıs ayında 1,1 milyar dolar olan cari işlemler açığı 2026 yılı mayıs ayında 1 buçuk milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylece yıllıklandırılmış cari işlemler açığı 37,3 milyar dolar gerçekleşmiştir. Yıllıklandırılmış altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 29 buçuk milyar dolar fazla verilmiştir. Hizmet ihracatı, 2026 yılı mayıs ayında yıllıklandırılmış olarak bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 oranında artarak 122,2 milyar dolara ulaşmıştır. Yıllıklandırılmış bazda seyahat gelirlerimiz 2026 yılı mayıs ayında 60,1 milyar dolar, taşımacılık gelirlerimiz ise 42,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı.

"Mal ve hizmet ihracatı toplamı 395,7 milyar dolara yükselmiştir"

Bu yılın mayıs ayı itibarıyla mal ve hizmet ihracatı toplamının, geçen seneye göre arttığını aktaran bakanlık, "2026 yılı mayıs ayı itibarıyla mal ve hizmet ihracatı toplamı, bir önceki yıla göre yüzde 3,1 oranında artarak 395,7 milyar dolara yükselmiştir. Küresel konjonktürde artan risk ve belirsizliklere rağmen cari işlemler açığı tarihi ortalamaların altında seyretmeye devam etmiş; 2025 yılında milli gelire oranı yüzde 1,9 olarak gerçekleşmiştir. 2026 yılı ilk çeyreğinde ise yıllıklandırılmış bazda yüzde 2,4 ile tarihi ortalamanın (2002-2025: yüzde3,4) altındaki performansın devam ettiği görülmektedir. Haziran ayında enerji ve emtia fiyatlarında gerileme görülmekle birlikte, son dönemde yeniden tırmanan jeopolitik gerilimler fiyat oynaklığının ve cari işlemler açığı üzerindeki yukarı yönlü risklerin sürdüğüne işaret etmektedir. Bununla birlikte, mal ve hizmet ihracatındaki dayanıklı görünümün desteğiyle cari işlemler açığının milli gelire oranının tarihi ortalamasının altında kalmaya devam edeceği değerlendirilmektedir" cümlelerine yer verdi.

"İhracatı güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz"

Türkiye'nin küresel pazarda çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden bakanlık, "Ticaret Bakanlığı olarak ihracat destekleri, ticaret diplomasisi, pazar ve ürün çeşitlendirmesi ile ihracatı güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Mal ve hizmet ihracatındaki kazanımların kalıcı hale getirilmesi ve dış ticaret dengesinin cari işlemler dengesine sürdürülebilir katkı sağlaması temel önceliğimiz olmaya devam edecektir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Ankara, Finans, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mayıs Ayında Seyahat Geliri 60,1 Milyar Dolar - Son Dakika

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