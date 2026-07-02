Mayıs İhracat Raporu Açıklandı - Son Dakika
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Mayıs İhracat Raporu Açıklandı

Mayıs İhracat Raporu Açıklandı
02.07.2026 13:51
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Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'nin mayıs ayı ihracatı ve ithalatı detaylandı. Tekirdağ önde.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre mayıs ayında Tekirdağ 276 milyon 663 bin dolar, Kırklareli 22 milyon 66 bin dolar, Edirne ise 9 milyon 943 bin dolarlık ihracat gerçekleştirirken, üç ilin toplam dış ticaret performansı açıklandı.

TÜİK Edirne Bölge Müdürlüğü'nce açıklanan 2026 yılı mayıs ayı dış ticaret istatistiklerine göre Tekirdağ'ın mayıs ayı ihracatı 276 milyon 663 bin dolar, ithalatı ise 200 milyon 407 bin dolar olarak gerçekleşti. Tekirdağ, Türkiye genelinde ihracatta 15'inci, ithalatta ise 12'nci sırada yer aldı.

Edirne'de mayıs ayında ihracat 9 milyon 943 bin dolar, ithalat ise 32 milyon 612 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Kırklareli'nde ise ihracat 22 milyon 66 bin dolar, ithalat 18 milyon 226 bin dolar oldu.

Tekirdağ'ın en fazla ihracat yaptığı ülke 32 milyon 149 bin 679 dolar ile Almanya olurken, bu ülkeyi 22 milyon 693 bin 623 dolar ile ABD ve 20 milyon 442 bin 608 dolar ile Sırbistan izledi. İthalatta ise ilk sırada 52 milyon 702 bin 896 dolar ile Çin yer alırken, Güney Kore ve ABD diğer öne çıkan ülkeler oldu.

Edirne'nin en fazla ihracat yaptığı ülke Bulgaristan olurken, ithalatta da ilk sırada Bulgaristan yer aldı. Kırklareli ise ihracatta en fazla Sierra Leone'ye, ithalatta ise Rusya Federasyonu'na dış ticaret gerçekleştirdi.

Türkiye genelinde ise mayıs ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 azalarak 22 milyar 461 milyon dolar, ithalat ise yüzde 10,8 azalarak 28 milyar 71 milyon dolar olarak gerçekleşti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Kırklareli, Tekirdağ, Ekonomi, Edirne, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mayıs İhracat Raporu Açıklandı - Son Dakika

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