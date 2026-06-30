Mayıs İşsizlik Verileri Açıklandı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, mayıs ayında işsiz sayısı bir önceki aya göre 9 bin kişi artarak 2 milyon 883 bine yükselirken, işsizlik oranı yüzde 8,2 ile değişmedi. Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 14,8'e yükselirken, atıl işgücü oranı ise 0,9 puanlık artışla yüzde 31'e çıktı.
TÜİK, mayıs ayına ilişkin İşgücü İstatistikleri'ni açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 9 bin kişi artarak 2 milyon 883 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise bir önceki göre aynı seviyede kalarak yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,0 iken kadınlarda yüzde 10,5 olarak tahmin edildi.
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