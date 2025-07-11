Mayıs'ta Cari İşlemler 684 Milyon Dolar Açık Verdi

Mayıs ayında cari işlemler hesabı 684 milyon ABD doları açık kaydetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs ayı Ödemeler Dengesi Gelişmelerine göre, Mayıs ayında cari işlemler hesabı 684 milyon ABD doları açık kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 4.068 milyon ABD doları fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4.804 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Yıllıklandırılmış verilere göre, Mayıs ayında cari açık yaklaşık 16,0 milyar ABD doları olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 61,0 milyar ABD doları açık verdi. Aynı dönemde hizmetler dengesi 62,2 milyar ABD doları fazla verirken, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 17,2 milyar ABD doları ve 68 milyon ABD doları açık verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 5.635 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiş olup, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 1.872 milyon ABD doları ve 4.368 milyon ABD doları oldu.

Finans hesabı

2025 yılı Mayıs ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 4,6 milyar ABD doları, krediler 25,1 milyar ABD doları ve ticari krediler 3,4 milyar ABD doları katkı verirken; net portföy yatırımları 3,8 milyar ABD doları ve efektif ve mevduatlar ise net bazda 14,5 milyar ABD doları negatif yönlü etki etti. Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv azalışı 15,0 milyar ABD doları oldu.

Mayıs ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 702 milyon ABD doları olarak kaydedildi. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye toplam doğrudan yatırımları 1.377 milyon ABD doları artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 675 milyon ABD doları arttı.

Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 238 milyon ABD doları gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye'de 171 milyon ABD doları net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.

Portföy yatırımları Mayıs ayında 2.498 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetti.

Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 396 milyon ABD doları ve DİBS piyasasında 2.576 milyon ABD doları net alış yaptığı görüldü. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; yurt dışı yerleşiklerin Genel Hükümet ve reel sektör tahvillerinde sırasıyla 916 milyon ABD doları ve 161 milyon ABD doları net alış, banka menkul kıymetlerinde ise 238 milyon ABD doları net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 815 milyon ABD doları, 2 milyon ABD doları ve 1.277 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası ve yabancı para cinsinden sırasıyla 2.305 milyon ABD doları ve 156 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 2.461 milyon ABD doları net artış kaydetti.

Resmi rezervlerde bu ay 13.466 milyon ABD doları net artış oldu. - İSTANBUL