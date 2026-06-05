Mayıs'ta Hazine Açığı 252 Milyar Lira - Son Dakika
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Mayıs'ta Hazine Açığı 252 Milyar Lira

05.06.2026 18:26
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Hazine, Mayıs'ta 252 milyar 278 milyon lira açık verirken, nakit gelirleri 1.146 trilyon lira oldu.

Hazine nakit dengesi, geçen ay 252 milyar 278 milyon lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 1 trilyon 146 milyar 97 milyon lira, nakit giderleri 1 trilyon 398 milyar 375 milyon lira oldu.

Faiz dışı giderler 1 trilyon 274 milyar 447 milyon lira, faiz ödemeleri ise 123 milyar 928 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 128 milyar 350 milyon lira açık verdi.

Mayıs ayında nakit dengesinde, 252 milyar 278 milyon liralık açık oluştu.

Kur farklarından kaynaklanan artış 1 milyar 884 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabında da 119 milyar 482 milyon lira azalış görüldü.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mayıs'ta Hazine Açığı 252 Milyar Lira - Son Dakika

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