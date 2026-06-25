Mayıs'ta Markalar Satış ve Ciroda Artış Görüyor - Son Dakika
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Mayıs'ta Markalar Satış ve Ciroda Artış Görüyor

25.06.2026 12:11
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BMD'nin anketine göre, mayıs ayında markaların satışları %84, cirosu ise %89 oranında arttı.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, mayıs ayında BMD üyesi markaların yüzde 84'ünün adet satışlarını, yüzde 89'unun ise cirosunu artırdığını bildirdi.

BMD, üyeleri arasında gerçekleştirdiği mayıs ayı anketinin sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, mayısta Anneler Günü ve Kurban Bayramı kampanyalarıyla markaların büyük bölümü hem adet satışını hem de cirosunu artırdı.

Açıklamada, ankete yönelik değerlendirmeleri yer alan BMD Başkanı Sinan Öncel, nisanda özellikle giyim ve ayakkabı kategorilerinde belirgin bir daralma olduğunu anımsattı.

Öncel, Anneler Günü ve Kurban Bayramı alışverişi nedeniyle mayısın genel olarak hareketli geçtiğini belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Markalarımızın yüzde 84'ü mayısta adet satışlarını artırdı. Aynı dönemde ciro artışı bildiren markalarımızın oranı yüzde 89 oldu. Ankete katılan üyelerimizin yüzde 41'inin adet satışında yüzde 21 ve üzeri artış dikkat çekiyor. Ciroda yüzde 21 ve üzeri artış bildirenlerin oranı ise yüzde 54'e ulaşıyor. Bu veriler ışığında mayısın genel olarak verimli geçtiğini söyleyebiliriz. Merkez Bankası verilerinde de anketimize paralel bir sonuç dikkat çekiyor. Merkez Bankası'nın verilerine göre hazır giyim, ayakkabı, sağlık kozmetik ve yemek kategorilerde, hem işlem adedi hem de harcama tutarında bugüne kadar ölçülen en yüksek aylık hacme ulaşıldı. Raporlara baktığımızda mayısta giyim ve ayakkabı için 208,1 milyar, yemek için 196,6 milyar, sağlık ve kozmetik için ise 116,5 milyar liralık harcama yapıldığı görüyoruz. Bu tutarlar nisana göre giyim ve ayakkabıda yüzde 64, yemekte yüzde 34,9, sağlık ve kozmetikte ise yüzde 23,2'lik ciro artışı anlamına geliyor. Yine o verilerden aynı dönemde işlem adedinin giyim ve ayakkabıda yüzde 67,2, yemekte yüzde 27,4, sağlık kozmetikte ise yüzde 23,2 arttığını biliyoruz. Bu sonuç zorlu bir süreçten geçen sektör için moral oldu."

Mayıstaki olumlu tabloya rağmen markalı perakendenin fahiş kira artışı talepleri gibi birçok sorunla mücadele ettiğine işaret eden Öncel, "2024'te üyelerimizin sadece yüzde 20'sinin kira/ciro oranı, yüzde 15'in üzerindeydi. Bu oran 2025'te yüzde 42'ye, 2026'nın ilk dört ayında ise yüzde 56'ya çıktı. Kira/ciro dengesindeki bozulma, mağaza ekonomisini ciddi biçimde zorlarken markalarımızı da mülk sahipleriyle karşı karşıya getiriyor. Mayıs 2026 itibarıyla BMD üyesi markaların yüzde 60,75'inin mülk sahibiyle mahkemelik olduğu görülüyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mayıs'ta Markalar Satış ve Ciroda Artış Görüyor - Son Dakika

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