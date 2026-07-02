MCBÜSEM ve MÜSİAD İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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MCBÜSEM ve MÜSİAD İş Birliği Protokolü İmzalandı

MCBÜSEM ve MÜSİAD İş Birliği Protokolü İmzalandı
02.07.2026 16:21
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MCBÜSEM ile MÜSİAD Manisa Şubesi, çeşitli eğitim programları için protokol imzaladı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MCBÜSEM) ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Manisa Şubesi arasında eğitim ve kurs iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında yapay zekadan dış ticarete, liderlikten dijital dönüşüme kadar birçok alanda eğitimler düzenlenecek. İlk eğitim programının ise Aigai Antik Kenti'nde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Derneğin Manisa Şubesi'nde düzenlenen imza törenine MCBÜSEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cenk Yoldaş, Derneğin Manisa Şube Başkanı Mücahit Kızılgüney ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

İmzalanan protokol kapsamında iş dünyasının ihtiyaçlarına yönelik eğitim programlarının hayata geçirilmesi, mesleki ve kişisel gelişimin desteklenmesi, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

"İş Dünyası Yetkinlik Geliştirme Eğitim Programı" çerçevesinde liderlik, yönetim, dijital dönüşüm, yapay zeka, kurumsallaşma, üretim, verimlilik, ihracat ve girişimcilik gibi birçok başlıkta eğitim, seminer ve gelişim programları düzenlenecek.

"İş birliğimiz uzun soluklu olacak"

İmza töreninde konuşan MCBÜSEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cenk Yoldaş, üniversitelerin yalnızca bilgi üreten kurumlar olmadığını, aynı zamanda üretilen bilgiyi toplum ve iş dünyasının hizmetine sunma sorumluluğu taşıdığını söyledi.

Dernek üyesi iş insanlarına yönelik özellikle yapay zeka, dijital teknolojiler ve dış ticaret alanlarında eğitimler planladıklarını belirten Yoldaş, "Eğitim ve kurslarımızı belirli periyotlarla sürdüreceğiz. MÜSİAD ile eğitim ve proje iş birliğimizin uzun yıllar devam etmesini arzu ediyoruz. Bu iş birliği akademik bilgi ile sektör tecrübesini buluşturacak ve nitelikli insan kaynağının yetişmesine önemli katkılar sağlayacaktır." dedi.

"Manisa'nın üretim gücüne katkı sağlayacak"

Derneğin Manisa Şube Başkanı Mücahit Kızılgüney ise eğitimin sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğunu belirterek, üniversite ile iş dünyası arasında kurulan bu iş birliğinin üyelere ve Manisa ekonomisine önemli katkılar sunacağını ifade etti.

Protokolün ortak eğitim faaliyetlerinin yanı sıra bilgi ve tecrübe paylaşımını artıracağını vurgulayan Kızılgüney, üniversite-sanayi iş birliğinin daha da güçleneceğini söyledi.

İlk eğitim Aigai Antik Kenti'nde

İlk eğitim programını tarihi Aigai Antik Kenti'nde gerçekleştirmeyi planladıklarını açıklayan Kızılgüney, "Ticaretin köklü tarihine ev sahipliği yapan Aigai Antik Kenti'nde yeniden ticareti konuşmak istiyoruz. Geçmişte önemli bir ticaret merkezi olan bu tarihi mekanda, Manisa ticaretinin geleceğini ele alacağımız özel bir etkinlik düzenleyeceğiz. Bunun yanında protokol, iletişim ve sanayi yöneticilerine yönelik birçok eğitim programını da hayata geçireceğiz." diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Dijital Dönüşüm, Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Manisa, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MCBÜSEM ve MÜSİAD İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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