McDonald's Rusya'daki 850 restoranını kapatıyor! Peki, çalışanlara ne olacak? - Son Dakika
Üye Girişi

McDonald's Rusya'daki 850 restoranını kapatıyor! Peki, çalışanlara ne olacak?

08.03.2022 22:07
McDonald's Rusya'daki 850 restoranını kapatıyor! Peki, çalışanlara ne olacak?

Fast food zinciri McDonald's Rusya'ya tepki göstererek ülkedeki 850 restoranını geçici olarak kapatacağını açıkladı. Ancak Rusya'daki restoranlarda çalışan 62 bin personelin maaşlarının ödenmeye devam edeceği bildirildi.

Dünyaca ünlü fast food zinciri McDonald's, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra yaptırım kararı alan şirketler kervanına katıldı.

RUSYA'DA 62 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR

Şirketin Üst Yöneticisi Chris Kempczinski, konuya ilişkin McDonald's çalışanlarına ve franchise sahiplerine gönderdiği e-postada, Rusya'da McDonald's bünyesinde 62 bin kişinin istihdam edildiğini belirtti. McDonald's'ın yüzlerce yerel, Rus tedarikçi ve ortakla çalıştığına işaret eden Kempczinski, firmanın Rusya'da 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiğini ifade etti.

RUSYA'DAKİ FAALİYETLERİNİ DURDURACAK

Kempczinski, şirketin değerlerinin Ukrayna'da ortaya çıkan "insani acıyı" görmezden gelemeyeceğini belirterek, "McDonald's, Rusya'daki tüm restoranlarını geçici olarak kapatmaya ve pazardaki tüm operasyonları durdurmaya karar verdi." ifadesini kullandı.

NE ZAMAN AÇILACAĞI MUAMMA

Rusya'daki tüm McDonald's çalışanlarının maaşlarının ödenmeye devam edileceğini belirten Kempczinski, Rusya'daki restoranların ne zaman açılabileceğini tahmin etmenin ise imkansız olduğunu vurguladı. Şirketin Ukrayna'daki ekibine anında finansal destek sağladığına işaret eden Kempczinski, Ukraynalı çalışanlara maaş ödemesinin de devam ettiğini bildirdi.

YORUMLAR
500
Fenerbahçe, Rusya'dan oyuncu transfer ediyor! Ayrton Lucas kadroya katıldı Fenerbahçe, Rusya'dan oyuncu transfer ediyor! Ayrton Lucas kadroya katıldı Son dakika haberleri | BM Genel Sekreteri'nden 'Ukrayna'daki savaşın küresel yansımaları olacak' uyarısı Açıklaması Son dakika haberleri | BM Genel Sekreteri'nden 'Ukrayna'daki savaşın küresel yansımaları olacak' uyarısı Açıklaması

İstihdam, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi McDonald's Rusya'daki 850 restoranını kapatıyor! Peki, çalışanlara ne olacak? - Son Dakika


Son Dakika
22:07 McDonald's Rusya'daki 850 restoranını kapatıyor! Peki, çalışanlara ne olacak?
22:02 Dikkatsiz adam önündeki direği fark etmedi, çarpmanın etkisiyle bir süre kendine gelemedi
21:40 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde arbede! Taksim meydanına yürüyen kadınlara biber gazı ile müdahale edildi
21:31 ABD'de benzin fiyatları rekor yüksek seviyede
21:25 ABD ve İngiltere'nin ambargo kararı sonrası korkutan tahmin! Brent petrol fiyatı kısa süre içinde 200 doları aşabilir
21:17 Fenerbahçe, Rusya'dan oyuncu transfer ediyor! Ayrton Lucas kadroya katıldı
20:51 ABD ve İngiltere'nin petrol ambargosu Rusya'yı ne kadar etkileyecek?
20:44 Futbolcu gözyaşları içinde barış mesajı verdi: Putin'i ikna etmeliyiz
20:36 Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski video ile seslendi: Rus ordusunun kayıpları, 10 bini geçti
19:56 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 130 kişi hayatını kaybetti, 37 bin 407 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 22:13:34. #1.11#
SON DAKİKA: McDonald's Rusya'daki 850 restoranını kapatıyor! Peki, çalışanlara ne olacak? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement