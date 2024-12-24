MediaMarkt, İstanbul Marketing Awards'ta 11 Ödül Kazandı

Ekonomi

MediaMarkt, kurumsal sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik ve teknolojinin iş süreçlerine entegrasyonu vizyonuyla hayata geçirdiği 5 farklı proje ve uygulamasıyla İstanbul Marketing Awards'ta 11 ödül kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre MediaMarkt, "Deneyim Şampiyonluğu" vizyonuyla hayata geçirdiği yenilikçi proje ve uygulamalarla İstanbul Marketing Awards 2024'te önemli bir başarıya imza attı.

MediaMarkt'ın Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) işbirliğiyle hayata geçirdiği "Eğitimle Daha İyiye" projesi "Medya İlişkileri Çalışmaları" ve "Kurumsal Sosyal Sorumluluk" kategorilerinde, alışveriş deneyimini iyileştirmek üzere geliştirdiği GPT-4 destekli "House of AI" projesi, "Yapay Zeka ile Satış Geliştirme", "Çevrim içi Müşteri Deneyimi", "Müşteri Deneyiminde Yeni Teknoloji Kullanımı", "Chatbot Kullanımı" ve "Kişiselleştirilmiş Satış Kurgusu" kategorilerinde, fiziksel mağazaları görme engelli bireyler için daha erişilebilir hale getiren projesi "BlindLook", "Sürdürülebilirlik İçin Kurum İşbirliği" kategorisinde, kahve odaklı atık yönetimi sağlayan "Wastespresso" projesi, "İleri Dönüşüm Projesi" kategorisinde ve "Telefon Kiralama Hizmeti" ise "Ürün & Deneyim & Satış" ve "Ürün Geliştirme" kategorilerinde 11 ödüle layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MediaMarkt Türkiye Pazarlama, E-Ticaret ve Kurumsal İletişim Direktörü Tolga Ünvan, yenilikçi vizyonlarının ödüllendirilmesinin kendilerine büyük bir motivasyon kattığını belirtti.

MediaMarkt olarak hedeflerinin, müşteriyi merkeze alarak kişiselleştirilmiş bir deneyim yaratmak olduğunu kaydeden Ünvan, "Yaptığımız işin kalbinde sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm olduğu için tasarladığımız ve hayata geçirdiğimiz her proje ve uygulamaya bu çerçeveden bakıyoruz. Ödüle layık görüldüğümüz projelerimiz de bu doğrultuda hayat bulmuş projelerimiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ünvan, "Müşterilerimizin beklentilerini karşılamak ve onlara hep daha iyisini ve benzersizini sunmak için çıktığımız bu yolda, dijitalleşmeye ve teknolojiye yaptığımız yatırımlar meyvelerini veriyor. Bizi bu ödüllere layık gören başta İstanbul Marketing Awards ailesine ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.