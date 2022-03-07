MediaMarkt'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel kampanya - Son Dakika

MediaMarkt, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel kampanyasını yayınladı.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir ve daha iyi bir dünya için sorumluluklarının bilincinde ve sıkı takibinde olduğunu belirten MediaMarkt, "Daha İyiye" sloganı ile çevre ve toplum adına çalışmalar yürütürken, daha adil bir gelecek için kadın istihdamına da katkı sunmayı hedefliyor.

Şirket içerisinde kadın istihdamını artırmaya yönelik projeler gerçekleştiren MediaMarkt, bu çalışmalarıyla hem genel müdürlüğünde hem de mağazalarında kadın çalışan oranlarında önemli başarılar elde etti. Bunları duyurarak sektör adına farkındalık yaratmayı hedefleyen MediaMarkt, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel "Teknolojiden Anlamanın Kadını Erkeği Olmaz" adını verdiği bir iletişimini başlattı.

"MediaMarkt olarak tam bir eşitlik sağlamak için çalışıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen MediaMarkt Türkiye İcra Komitesi Üyesi, Pazarlama, e-Ticaret ve Kurumsal İletişim Direktörü Çağanur Atay Uçtu, şunları kaydetti:

"Türkiye'de kadın-erkek arasındaki istihdam oranında ciddi bir eşitsizlik var. Bu eşitsizlik ne yazık ki İstanbul gibi kozmopolit şehirlerde bile mevcut. MediaMarkt Türkiye olarak, erkek egemen olarak görülen teknoloji ve elektronik sektöründeki bu farkın önüne geçmek ve tam bir eşitlik sağlamak için insan kaynaklarımız liderliğinde çeşitli çalışmalar yürütüyor, şirket içi politikalarımızı buna uygun düzenliyoruz. Kadın-erkek arasındaki istihdam oranını eşitlemek adına üstlendiğimiz toplumsal sorumluluğumuzu duyurmak ve buna ek olarak toplumda bu konuda farkındalık yaratmak için yıl boyu devam eden iletişim faaliyetlerimiz var. Bu kapsamda, tabii ki 8 Mart gününü de asla atlamıyoruz. Tüm emekçi kadınlarımızın Kadınlar Günü kutlu olsun."