MediaMarkt Türkiye Yönetim Kurulu\'nda Yeni Atamalar

Ekonomi

MediaMarkt Türkiye'nin yönetim kurulunda yeni atamalar gerçekleşti. Bu atamalarla birlikte, Finanstan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi (CFO) ve Ticaretten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi (CCO) görevlerine yeni isimler geldi.

MediaMarkt Türkiye'nin üst yönetimine iki yeni isim dahil oldu. Mete Uslukılınç 1 Temmuz itibarıyla Ticaretten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi (CCO) olarak MediaMarkt Türkiye bünyesine dahil oldu. Tolga Balta da 15 Temmuz itibarıyla Finanstan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi (CFO) olarak MediaMarkt Türkiye bünyesine katılacak.

2018 yılından bu yana Dyson Türkiye'nin Genel Müdürü olarak görev yapan Mete Uslukılınç, 1 Temmuz itibariyle MediaMarkt Türkiye'ye Ticaretten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi (CCO) olarak katıldı. Uslukılınç, Eylül 2018'den Ocak 2024'e kadar Dyson Türkiye'de Genel Müdür olarak görev yaptı. Uslukılınç daha önce GfK Türkiye, Philips Türkiye ve Philips B.V. Hollanda gibi şirketlerde yönetici pozisyonlarında çalıştı. Dyson Türkiye'nin kurucu Genel Müdürü olarak, güçlü bir pazar stratejisi ile hacim ve satışları önemli ölçüde artırdı ve doğrudan satışlar için dikkate değer bir e-ticaret sistemi yürüttü.

Finanstan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi (CFO) görevini mevcut CFO Spyros Xenos'tan devralacak olan Tolga Balta, MediaMarkt Türkiye'nin transfer ettiği bir diğer isim oldu. Balta, yıl sonunda emekliye ayrılacak olan mevcut CFO Spyros Xenos ile bir süre birlikte çalışacak. Xenos, 2004 yılından bu yana MediaMarktSaturn bünyesinde, kariyeri boyunca çok sayıda önemli pozisyonda bulundu. 2004'ten 2019'a kadar MediaMarkt Yunanistan CFO'su olarak görev yaptı ve 2020'den bu yana MediaMarkt Türkiye'nin finansal operasyonlarından sorumlu oldu. Xenos, şirketin büyüme ve başarısında önemli bir rol oynadı.

Tolga Balta ise daha önce Adidas Grubu'nda Avrupa Gelişen Pazarlar CFO'su, PepsiCo'da Avrupa IT Organizasyonu CFO'su, Avrupa Tedarik Zinciri İçecekleri CFO'su ve Doğu Avrupa Operasyon Planlama Direktörü gibi çeşitli pozisyonlarda görev yaptı. Son olarak Reckitt Türkiye ve Orta Asya Bölgesi CFO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi görevini üstlenen Balta; yerel, bölgesel ve uluslararası finans rollerini kapsayan iş ortamlarının değişimine uyum sağlama konusundaki güçlü deneyimiyle, finansal stratejileri yönlendirmede ve büyüme hedeflerini desteklemede önemli bir rol üstlenecek. - İSTANBUL