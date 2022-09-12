Medical Point Gaziantep Hastanesi'nin bölgesel eğitimi sürüyor - Son Dakika
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Medical Point Gaziantep Hastanesi'nin bölgesel eğitimi sürüyor

12.09.2022 15:38
Medical Point Gaziantep Hastanesi'nin bölgesel eğitimi sürüyor

Medical Point Gaziantep Hastanesi bölgede gerçekleştirdiği eğitimlerle öne çıkıyor.

Medical Point Gaziantep Hastanesi bölgede gerçekleştirdiği eğitimlerle öne çıkıyor.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de ve dünya ülkelerinde trafik kazaları, afet ve acil durumlar nedeniyle her yıl yüzlerce kişi hayatını kaybediyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün çalışmalarına göre küresel düzeyde ölümlerin yüzde 90'ı yaralanmalardan meydana geliyor. Bu bağlamda, 10 Eylül Dünya İlk Yardım Günü sebebiyle Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Polat Durukan, organize sanayide yer alan bir çikolata firmasının yöneticilerine ve çalışanlarına ilk yardım eğitimi gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Polat Durukan, "Ülkemizde afet ve acil durumlarda meydana gelen can ve mal kaybının azaltılması, her aileden en az bir kişinin ilk yardım eğitimi alması ve belki de en önemlisi ilk yardım bilinçlendirme kültürünün toplumda oluşturulması ile mümkün olabilecektir.

Biz de bugün ilk yardım konusunda gerek çalışanlar gerekse de toplumda bu bilinci oluşturmak ve farkındalık oluşturmak için bu uygulamalı etkinliği gerçekleştirdik. Çalışanların kafasındaki soru işaretlerini giderdik. Firmanın çalışanları eğitimimize yoğun ilgi gösterdi herkese teşekkür ederiz. Bu tür eğitimlerin devamının geleceğini de söylemek isterim." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Gaziantep, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Medical Point Gaziantep Hastanesi'nin bölgesel eğitimi sürüyor - Son Dakika

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