Medical Point Gaziantep Hastanesi'nden ozon tedavisine ilişkin bilgilendirme - Son Dakika
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Medical Point Gaziantep Hastanesi'nden ozon tedavisine ilişkin bilgilendirme

04.10.2022 10:00
Medical Point Gaziantep Hastanesi'nden ozon tedavisine ilişkin bilgilendirme

Medical Point Gaziantep Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Dr. Fatma Şeker, "Ozon tedavisi, dolaşım bozuklukları, deri ülser ve yaraları, barsak sorunları, enfeksiyonlar, romatizmal hastalıklar ve daha birçok hastalıkta destekleyici tedavi olarak uygulanabilir.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Dr. Fatma Şeker, "Ozon tedavisi, dolaşım bozuklukları, deri ülser ve yaraları, barsak sorunları, enfeksiyonlar, romatizmal hastalıklar ve daha birçok hastalıkta destekleyici tedavi olarak uygulanabilir." ifadelerini kullandı.

Medical Point Gaziantep Hastanesi'nden yapılan açıklamayla ozon tedavisi hakkında bilgi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uzm. Dr. Fatma Şeker, ozonun tıpta kullanımının 1900'lü yılların başında cerrahların yaptığı çalışmalarla başladığına işaret ederek, ozonun antioksidan sistemi aktive ettiğini, kanın daha akışkan hale gelmesini sağladığını ve damarların daha sağlıklı olmasına katkıda bulunduğunu aktardı.

Bunun yanında ozonun bağışıklık sistemi düzenleyici, ağrıları azaltıcı ve detoksifikasyon etkisi olduğunu belirten Şeker, ozonun kullanım alanları konusunda şu bilgileri verdi:

"Dolaşım bozuklukları, deri ülser ve yaraları, barsak sorunları, enfeksiyonlar, romatizmal hastalıklar ve daha birçok hastalıkta destekleyici tedavi olarak uygulanabilir. Ozonun uygulanmasının yasak olduğu hastalıklar son derece sınırlıdır.

Alyuvarlarda bir enzim eksikliği ile seyreden favizm (G6PD dehidrogenaz enzim eksikliği) olarak adlandırılan hastalıklarda, aşırı alkol kullanımında, hipertiroidi, ileri derecede kansızlık ve kanla ilgili bazı rahatsızlıklarda, kronik tekrarlayıcı pankreas bezi iltihabı, yeni gelişmiş kalp enfarktüsü ve kanamanın aktif olarak devam ettiği beyin felci, ozona karşı alerjisi veya intoleransı olanlarda kullanılamaz, bu bakımdan uygulama öncesi bazı laboratuar analizleri yapılarak durum denetlenmelidir."

Başlıca 10 farklı yöntemle ozon tedavisi uygulandığını bildiren Şeker, bunların Majör veya Serum Yöntemi, Minör Yöntemi, Subcutan Yöntemi, Rectal ve Vaginal Yöntemi, Kulak İnsüflasyonu Yöntemi, İntraartiküler (eklem İçi) Yöntemi, Kitle veya Lezyon İçi Yöntemi, Kas İçi Yöntemi, Torbalama Yöntemi ve Ozon Sauna Yöntemi olduğunu aktardı.

Şeker, "Hastanemizde Majör, Minör, Torbalama, Subcutan, Eklem içi, Kas içi, Vajinal, Kulak içi yöntemler uygulanabilmektedir. Ozon tedavisinin size uygun olup olmadığı ve hangi yöntemin uygun olduğu hekim muayenesi ile değerlendirilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Medical Point Gaziantep Hastanesi'nden ozon tedavisine ilişkin bilgilendirme - Son Dakika

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