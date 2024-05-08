Medical Point Hastaneler Grubu, EAHAD Akrediteli Hemofili Merkezi'ni açtı - Son Dakika
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Ekonomi

Medical Point Hastaneler Grubu, EAHAD Akrediteli Hemofili Merkezi'ni açtı

Medical Point Hastaneler Grubu, EAHAD Akrediteli Hemofili Merkezi\'ni açtı

Medical Point Hastaneler Grubu, Türkiye'de ender bulunan EAHAD akreditasyonuna sahip Hemofili Merkezi'ni açarak sağlık sektöründe önemli bir adım attı. Merkez, modern tıbbi donanıma sahip olup, klinik bakım ve güncel tedavi uygulamalarıyla hizmet verecektir. Merkezin kadrosunda, alanında uzman hekimler ve dünyaca ünlü araştırmacılar yer almaktadır. Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kubba, hastanenin multidisipliner anlayış sistemiyle insanların yaşam kalitesini iyileştirmek ve üstün tedavi sağlamak için çalıştığını belirtti.

08.05.2024 16:12
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Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Kubba, EAHAD Akrediteli Hemofili Merkezi'ni açtı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, hastane, Türkiye'de ender bulunan EAHAD akreditasyonuna sahip Hemofili Merkezi'ni açarak sağlık sektöründe önemli bir adım attı.

Modern tıbbi donanıma sahip merkez, klinik bakımı ve güncel tedavi uygulamalarıyla hizmet verecek.

Merkezin kadrosunda, erişkin ve çocuk hematologlar, dahiliye uzmanları, çocuk doktorları, hemofili hemşireleri, fizyoterapistler, laboratuvar bilimcileri ve hemofili alanında dünyaca ünlü araştırmacılar yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Ekrem Ünal, hemofili hastalarının yaşam kalitesini artırmak, erken tanı ve etkin tedavi imkanları sağlamak için büyük çaba harcadıklarını belirtti.

Ünal, "EAHAD akreditasyonuyla donatılmış merkezimizde, alanında uzman hekimler ve modern tıbbın en son teknolojisiyle hastalarımıza hizmet vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kubba da hastanenin, multidisipliner anlayış sistemiyle insanların yaşam kalitesini iyileştirmek ve sağlıkta üstün tedavi için çalıştığını dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Medical Point Hastaneler Grubu, EAHAD Akrediteli Hemofili Merkezi'ni açtı - Son Dakika

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