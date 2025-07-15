Medical Point\'ten 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Kubba, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gruptan yapılan açıklamada mesajına yer verilen Kubba, Türk milletinin 15 Temmuz gecesi sergilediği duruşuyla demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkma konusundaki kararlılığını tüm dünyaya gösterdiğini belirtti.

Kubba, darbe girişiminin yaşandığı gecenin Türk milletinin demokrasiye olan inancının, vatan sevgisinin ve fedakarlık ruhunun yansıması olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"O gece sadece bir darbe girişimi değil, aynı zamanda bağımsızlığımıza ve ortak geleceğimize yapılan bir saldırı püskürtülmüştür. Genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle meydanlara çıkan halkımız, canı pahasına demokrasiyi savunarak dünyaya unutulmaz bir mesaj vermiştir. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, onların emanetine sahip çıkmanın bir vatandaşlık görevi olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bu anlamlı gün, bize göstermiştir ki, milletçe kenetlendiğimizde, hiçbir güç irademize zincir vuramaz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle, tüm kahramanlarımızı saygıyla yad ediyorum."

Medical Point Gaziantep Hastanesi olarak yalnızca sağlık alanında değil, toplumsal dayanışmanın ve milli değerlere sahip çıkmanın da bilinciyle hareket ettiklerine vurgu yapan Kubba, "Halkımıza kaliteli sağlık hizmeti sunmanın ötesinde, ülkemizin birlik ve beraberlik içinde daha güçlü yarınlara ulaşması için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazırız. 15 Temmuz ruhunu yaşatmak, sadece anmakla değil, ortak değerlerimize sahip çıkarak mümkün olur." değerlendirmesini yaptı.