Sağlıklı beslenme bağışıklık sistemini desteklemede önemli rol oynuyor - Son Dakika
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Sağlıklı beslenme bağışıklık sistemini desteklemede önemli rol oynuyor

28.09.2022 14:46
Sağlıklı beslenme bağışıklık sistemini desteklemede önemli rol oynuyor

Medicana Ataşehir Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Pınar Sarıyıldız, sağlıklı beslenmenin bağışıklık sistemini desteklemede önemli olduğunu belirterek, çok sayıda klinik verinin, vitaminlerin, eser elementlerin ve omega-3 yağ asitlerinin bağışıklık sistemini desteklemede önemli...

Medicana Ataşehir Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Pınar Sarıyıldız, sağlıklı beslenmenin bağışıklık sistemini desteklemede önemli olduğunu belirterek, çok sayıda klinik verinin, vitaminlerin, eser elementlerin ve omega-3 yağ asitlerinin bağışıklık sistemini desteklemede önemli ve tamamlayıcı rol oynadığını gösterdiğini bildirdi.

Medicana'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sarıyıldız, havaların soğumasıyla kapalı ortamda daha fazla vakit geçirmeye başlandığını ve üst solunum yolu enfeksiyon sıklıklarının arttığını belirtti.

Sarıyıldız, hasta olan bireyin hapşırdığında veya öksürdüğünde hava yaydıkları damlacıkların eğer ortam havalanmıyor ise günlerce oda havasında asılı kaldığını ve nefesle bulaştığını aktararak, yazın daha çok dış ortamda vakit geçirildiği için üst solunum yolu enfeksiyonu sıklığının otomatik olarak azaldığını kaydetti.

Hem sıcaklık hem de nemin virüslerin ortamda yayılmasında etkili olduğunu, aynı zamanda konakçının enfeksiyon ajanlarına duyarlılığındaki değişiklikler nedeniyle hastalık riskinin kişiden kişiye değiştiğini belirten Sarıyıldız, hastalıklardan korunmada el yıkamanın ve aşıların önemli olduğunu, bunların enfeksiyonların yayılmasına ve etkilerini azaltmaya yardımcı olduğunu vurguladı.

"Stres bağışıklık sistemini baskılıyor"

Sarıyıldız, tüm bunların yanı sıra sağlıklı beslenmenin de bağışıklık sistemi için önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sağlıklı beslenmenin bağışıklık sistemini desteklemede önemli rol oynadığı iyi bilinmektedir. Çok sayıda klinik veri, A, B6, B12, C, D, E vitaminleri ve folik asit dahil olmak üzere bazı vitaminlerin, çinko, demir, selenyum, magnezyum ve bakır dahil olmak üzere eser elementler ve omega-3 yağ asitleri bağışıklık sistemini desteklemede önemli ve tamamlayıcı roller oynadığını göstermektedir. Bu vitamin ve minerallerin besinlerle yetersiz alımı yaygındır, bu ise enfeksiyonlara karşı direncin azalmasına ve bunun sonucunda hastalık sıklığının artmasına neden olmaktadır.

Özellikle D vitamini bağışıklık düzenleyicidir. Bir vitamin değil bir hormondur. Sağlıklı bir bağışıklık sistemi için çok önemlidir. Çinko bağışıklık sistemini ve bariyer bütünlüğünü destekler. Çinkodan zengin gıdalar olarak, kuzu, dana, hindi ve tavuk eti (merada beslenen, serbest dolaşan ve tahıllı yem tüketmeyen olmasını tavsiye ediyorum), mantar, nohut, ıspanak, ev yapımı kefir ve ev yapımı yoğurt, kabak çekirdeğini saymak lazım. C vitaminin bağışıklık sisteminin destekler. C vitamininden zengin gıdalar arasında portakal, greyfurt, limon, kivi, ananas, maydanoz, brokoli, karnabahar, yeşil ve kırmızı biber, kara lahanayı sayabiliriz."

Dr. Sarıyıldız, "Stres bağışıklık sistemini baskılıyor. Kaygı, korku, endişe savaş kaç refleksini uyararak stres hormonlarını tetikler. En kolay nefesinizi kullanarak kendimizi sakinleştirebiliriz. Dörde kadar sayarak nefes alıp, sekize kadar sayarak nefesinizi verin. Bu egzersize günde 3 defa 5 dakika zaman ayırın." İfadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Ataşehir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sağlıklı beslenme bağışıklık sistemini desteklemede önemli rol oynuyor - Son Dakika

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