Uzmanından güneş ışınlarından korunma önerileri

Medicana Bahçelievler Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Herman Mayısoğlu, "Güneşin dik açıya yakın şekilde geldiği öğle saatlerinde güneşe veya aşırı sıcaklığa maruz kalmaktan kaçınmakta fayda var." ifadelerini kullandı.

Medicana Bahçelievler Hastanesi'nden yapılan açıklamayla, yaz aylarında güneş lekelerine karşı alınması gereken önlemler ve güneş ışınlarından korunmanın yollarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mayısoğlu, yazın sıcak günlerinde özellikle de öğle saatlerinde yoğun olan güneş ışınları, kalp ve tansiyon hastaları başta olmak üzere herkes için risk oluşturduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kış boyu özlenen güneş ışınlarının tadını çıkarmak isteyenler için açık hava aktiviteleri, özellikle de öğle saatlerinde yapılması halinde güneş çarpması riskini de beraberinde getiriyor. Aşırı sıcağa maruz kalmaya bağlı olarak vücut ısısını ayarlayan mekanizmalar olumsuz etkilendiğinde güneş çarpması olarak adlandırılan ve yüksek ateşe neden olan ölümcül bir sağlık sorunu ortaya çıkabiliyor.

Özellikle de yaşlılar, çocuklar ve kardiyovasküler hastalıkları olanlar güneş çarpmasından çok daha ciddi şekilde etkilenebiliyor. Bu durumdan korunmak adına güneşin dik açıya yakın şekilde geldiği öğle saatlerinde güneşe veya aşırı sıcaklığa maruz kalmaktan kaçınmakta fayda var."

"Günden güne yavaş bir şekilde yanmak, sağlıklı bronzlaşmanın kilit noktasını oluşturuyor"

Mayısoğlu, deniz, havuz ve güneşlenme ile geçen yaz tatillerinde yapılması gerekenler hakkında da bilgi verdi.

Güneşlenirken sağlığı korumak ve doğru güneş kremi tercihi yapmak dikkat edilmesi gerekenlere işaret eden Mayısoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ultraviyole ışınlarına yoğun olarak maruz kalmadan sağlıklı bir şekilde güneşlenmek ve bronzlaşmak isteyen bireylerin bazı konulara dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle günden güne yavaş bir şekilde yanmak, sağlıklı bronzlaşmanın kilit noktasını oluşturuyor. İlk gün 10 dakika gibi kısa bir süre güneşlenip bundan sonraki güneşlenmelerde bu süre isteğe göre az az uzatılmalı. Böylelikle ciltte ciddi yanıkların ve güneş lekeleri gibi istenmeyen durumların oluşması önlenirken UV ışınlarına maruz kalma düzeyi de azalıyor ve sağlıklı bir şekilde bronzlaşılabiliyor.

Bir diğer önemli konu ise güneş kremi kullanımı. Güneşin zararlı ışınlarından cildimizi koruyan güneş kremleri doğrudan veya dolaylı şekilde güneşe maruz kalınan her türlü açık hava aktivitesinden önce mutlaka kullanılmalı. Birkaç saat aralıkla veya suya girilip çıkıldıktan sonra etkisini yitireceğinden kremin yenilenmesi gerekiyor. Kullanılacak olan güneş kreminin seçiminde de dikkatli olmakta fayda var. Sağlık otoritelerince onaylanmış olan, cilt rengi ve yapısına uygun bir güneş kremi seçimi yapmak güneşten etkili bir korunma elde edebilmek için önem taşıyor."

"Çocuklar ve yaşlılar da güneş çarpması ve güneş yanığı için risk grubunda yer alıyor"

Güneş ışınlarının D vitamini sentezi olması dolayısıyla sağlık için oldukça önemli ve gerekli olan, düzenli olarak alınması gereken ışınlar olduğunun altını çizen Mayısoğlu, bu durumun dikkat gerektiğini aktardı.

Dr. Öğr. Üyesi Mayısoğlu, şu uyarılarda bulundu:

"Öğlen saat 11.00 ile 15.00 arasında güneş ışınları daha geniş bir açıyla yeryüzüne düşüyor ve ultraviyole ışınlarından dolayı cildin zarar görme riski artıyor. Bu ışınlara uzun süre maruz kalmak cilt kanseri gibi hastalıklara zemin hazırlayabiliyor. Ayrıca ciddi güneş yanıkları, sıcak çarpması gibi istenmeyen durumlar da genellikle bu saatler arasında gerçekleşiyor.

Dolayısıyla başta tansiyon hastaları, kalp ve damar hastalıkları bulunanlar, güneş alerjisi olanlar ve açık ten rengine sahip kişiler olmak üzere herkes öğlen saat 11.00-15.00 saatleri haricinde uygun güneş losyonlarını kullanarak dikkatli bir şekilde güneşe çıkmalı. Ek olarak çocuklar ve yaşlılar da güneş çarpması ve güneş yanığı için risk grubunda yer alıyor."