Medipol'e ulusal ve uluslararası arenada 3 ödül

Medipol Sağlık Grubu, aynı hafta içinde hem Türkiye'de hem Azerbaycan'da yılın sağlık markası seçildi.

Medipol'den yapılan açıklamaya göre, Grubun başarısı, ulusal ve uluslararası arenada 3 ödülle taçlandırıldı. İstanbul'da geçen hafta gerçekleştirilen Türkiye Altın Marka Ödülleri'nde, Medipol Sağlık Grubu, halkın oylarıyla 4'üncü kez "Yılın Sağlık Markası" ödülüne layık görüldü.

Sanat, spor ve iş dünyasını bir araya getiren organizasyonda Medipol Sağlık Grubu adına ödülü Medipol Mega Üniversite Hastanesi Medikal Direktörü Prof. Dr. Orhan Gazi Yiğitbaşı aldı.

Açıklamada ödül törenindeki konuşmasına yer verilen Prof. Dr. Yiğitbaşı, ödülün kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Medipol Sağlık Grubu olarak 8 bin çalışanımız ve 10 farklı hastanemiz ile senede 1 milyona yakın şifa eli uzatıyoruz. Bununla da kalmıyoruz yaklaşık 125 farklı ülkeden yılda 30-35 bin yabancı hastaya da hizmet sunuyoruz. Bu açıdan pandemi ile mücadelede kesintisiz bir şekilde yer aldık ve almaya devam ediyoruz. Çalışmalarımızın ödüllerle onurlandırılması hem şahsım adına hem de hastanemiz adına çok büyük bir gurur." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'dan 2 prestijli ödül

Medipol Sağlık Grubu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 21 Kasım'da gerçekleşen Global Health Awards (Global Sağlık Ödülleri) töreninden ise 2 ödülle döndü. Dünyanın birçok noktasından sağlık kuruluşu ve doktorların katıldığı gecede "En İyi Uluslararası Sağlık Grubu" ödülünü Medipol Sağlık Grubu adına Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu Kurumsal Pazarlama ve Uluslararası Hasta Hizmetleri Koordinatörü Uygar Üstün aldı.

Gecenin en önemli ödüllerinden biri olan "Yılın En İtibarlı Beyin Cerrahi" ödülüne ise Medipol Üniversitesi Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Merkezi (PARMER), Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Zırh layık görüldü.