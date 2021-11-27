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Medyayı sarsacak iddialar! Milliyet kapanıyor mu? Ziraat Bankası, Demirören'den ne istedi? - Son Dakika

Medyayı sarsacak iddialar! Milliyet kapanıyor mu? Ziraat Bankası, Demirören'den ne istedi?

27.11.2021 14:35
Medyayı sarsacak iddialar! Milliyet kapanıyor mu? Ziraat Bankası, Demirören'den ne istedi?

Medya Koridoru sitesinde yer alan Canan Kaya imzalı habere göre; Ziraat Bankası'nın Demirören'e Milli Piyanyo'yu ya da Vatan gazetesi binasını satma telkini yaptı.

Demirören Medya Grubu'nun, şu anda fiili olarak olmasa da gayri resmi olarak "kayyumla" yönetildiğini öne süren Kaya, Ziraat Bankası'na bağlı olan bir ekibin, borçların ödenebilir hale gelmesi için sürekli olarak grubun hesaplarını incelediğini belirtti ve yazısını şöyle sürdürdü:

Medyayı sarsacak iddialar! Milliyet kapanıyor mu? Ziraat Bankası, Demirören'den ne istedi?

"YA MİLLİ PİYANGO'YU YA DA GAYRIMENKULLERİNİ SAT"

"Grubun içinden çok sağlam bir kaynaktan edindiğim bilgiye göre; "kayyum", ödenmeyen borçların tahsili için Demirören'e "Ya Milli Piyango'yu, ya da garimenkullerini sat" dedi. Bu gayrimenkullerden biri de eski Vatan gazetesi binası. Çünkü Ziraat Bankası, uluslararası bankacılık kurallarına göre işlem yaptığı ve bu sisteme kayıtlı olduğu için, batık kredilerin bu yılın sonunda artık açıklanması gerekecek. Ziraat'in, daha önce 3 defa ötelediği bu durumu artık uzatma şansı da kalmadı. Yani bilanço açıklandığında, daha önce göremediğimiz Demirören'in batık kredisini bu kez görme imkanımız olacaktı. Hâl böyle olunca, geri ödenmeyen bu krediyle ilgili hesaplarda bir hareketliliğin görünmesi gerekiyordu.

İşte kayyumlar, bankanın içinde bulunduğu bu çıkmazı bir nebze de olsa düzeltebilmek için Demirören'in hem Milli Piyango'yu hem de gayrimenkullerini satmasını istedi. Bu varlıkların satılması durumunda ise Demirören'e kredi borcuna karşılık olarak 50 ila 70 milyon dolar arasında bir ödeme yaptıracaklar. Bu yöntemle, bilanço açıklanmadan önce hesaplarda hareketlilik olmasını sağlayacaklar. Finansal verilerin paylaşılacağı tarih ise 4 Aralık 2021."

MİLLİYET KAPANIYOR, ONLİNE SÜRECEK İDDİASI

Canan Kaya'nın yazısında bir başka iddia ise Milliyet Gazetesi'nin kapanacağına dair. Şunları öne sürüyor:

"Yine kaynaklarımdan edindiğim bilgiye göre; Demirören Medya Grubu, bir süre önce sayfa sayısını azalttığı Milliyet gazetesini de kapatıyor. Gazetenin sadece internet ortamında yayına devam edeceği söyleniyor. Bu gelişmeyle birlikte çok sayıda gazetecinin de işsiz kalacağı konuşuluyor. Milliyet'in kapatılma kararı da önümüzdeki günlerde çalışanlara tebliğ edilecek.

Tasfiye kararı sadece basılı tarafta değil, ne yazık ki ajansla ilgili de alındı. Demirören Haber Ajansı'nın bazı bürolarının kapatılacağı ve çok sayıda çalışanın işten çıkarılacağı belirtiliyor. Özellikle Ege ofisine bağlı olan çok sayıda büronun tek bir merkezde toplanacağı ifade ediliyor."

Medyayı sarsacak iddialar! Milliyet kapanıyor mu? Ziraat Bankası, Demirören'den ne istedi?

Demirören Grubu, Ziraat Bankası, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Medyayı sarsacak iddialar! Milliyet kapanıyor mu? Ziraat Bankası, Demirören'den ne istedi? - Son Dakika Ekonomi


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