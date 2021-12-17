Meğer o da asgari ücretliymiş! Doğu Perinçek canlı yayında açıkladı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Haber Global yayınına katılıp ekonomik gelişmeleri değerlendirdi.

Asgari ücretle ilgili görüşleri sorulan Doğu Perinçek şunları söyledi: "Asgari ücretliye asgari ücreti soruyorsunuz, ben de bir asgari ücretliyim işçi emeklisi maaşı alıyorum" dedi.

"ENFLASYON YÜKSELECEK"

Perinçek sunucunun 'mutlu etti mi sizi bu ücret' sorusuna ise şöyle devam etti:

"Ben Türkiye ekonomisine bakıyorum, kendi kişisel hayatıma değil. Ben sonuç itibariyle gerektiği zaman bir torba içinde bir havlu iki tane fanila yaşamımı sürdürebilen bir insanım. Türkiye ekonomisi açısından baktığım zaman asgari ücret emekçilerimizin, işçilerimizin iyi koşullarda yaşaması lazım, piyasada talebin yükselmesi de önemli asgari ücret artışı piyasaya talep olarak gelecek çarşıları şenlendiren etkileri de var. Ama önümüzdeki dönem enflasyon yükselecek. Ama beklenenden fazla bir artış oldu."