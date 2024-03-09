İş insanı Mehmet Ali Aydınlar'ın vefat eden annesi Samime Aydınlar'ın cenazesi, Malatya'nın Arapgir ilçesinde toprağa verildi.
Samime Aydınlar'ın Arapgir Şerif Ağa Camisi'ne getirilen cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından Tekke Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.
Cenaze törenine, Samime Aydınlar'ın oğulları Mehmet Ali Aydınlar, Erhan Aydınlar, yakınları, Malatya Valisi Ersin Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, Arapgir Kaymakamı Fikri Badioğlu, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, kurum amirleri, iş insanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Son Dakika › Ekonomi › Mehmet Ali Aydınlar'ın annesi Samime Aydınlar Arapgir'de defnedildi - Son Dakika
Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde Ramazan yoğunluğu yaşanıyor. İftar ve sahur sofraları için hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, pazar yerlerini hareketlendirdi. Esnaf, komposto malzemeleri, kahvaltılıklar, hurma, kuruyemiş ve meyve çeşitlerine ilgi olduğunu belirtti.
Anadolu Grubu'nda 40 yılını tamamlayan Hurşit Zorlu, emekliye ayrılıyor ve görevini Burak Başarır'a devrediyor. Başarır, 1 Nisan 2024'ten itibaren Anadolu Grubu İcra Başkanı olarak görev yapacak.
Düzce Belediyesi, ramazan ayı öncesi gıda işletmelerine yönelik denetimleri sıklaştırdı. Zabıta ekipleri, fırın ve pastanelerde gramaj, hijyen ve evrak kontrolleri yaparak iş yerlerinin depo ve personel dinlenme odalarında da inceleme yaptı. Denetimler, ramazan boyunca artarak devam edecek.
BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kork, Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesini değerlendirerek, ekonomi yönetimi tarafından uygulanan politikaların meyvelerini verdiğini belirtti. Kork, not artışının pozitif havaya katkı sağlayacağını ve Türkiye'nin ekonomik istikrarının artacağını söyledi.
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine ilişkin değerlendirmede bulunarak, bu süreçte kredi notu artışlarının ve not görünümü revizyonlarının Türkiye'nin mücadelesine katkı vereceğini belirtti. Avdagiç, Fitch'in diğer kredi derecelendirme kuruluşlarının da takip etmesi gerektiğini ifade etti.
Türk İş Dünyası Konfederasyonu'nun (TÜRKONFED) 15. Olağan Genel Kurulu, 'Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında Ana Rota Eğitim' temasıyla gerçekleştirildi. Genel kurula iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile akademisyenler katıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez güven tazeleyerek tekrar seçildi. Genel kurulda ayrıca TÜRKONFED'in ismi 'Türk İş Dünyası Konfederasyonu' olarak değiştirildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla moderatörlüğünü İpek Tuzcuoğlu'nun üstlendiği bir etkinlik düzenledi. Programa Hülya Koçyiğit ve Bahadır Yenişehirlioğlu konuşmacı olarak katıldı. Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yeni dönemde kadınlara yönelik yapılacak projeler hakkında detaylar paylaştı.
Sizin düşünceleriniz neler ?