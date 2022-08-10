Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Türkiye imalatçı bir ülke - Son Dakika
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Türkiye imalatçı bir ülke

10.08.2022 12:19
Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Türkiye imalatçı bir ülke

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, katıldığı Türkiye ihracat seferberliği zirvesinde Türkiye'nin imalatçı bir ülke olduğuna vurgu yaptı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye ihracat seferberliği zirvesine katıldı.

"ÇİP ÜRETİMİYLE İLGİLİ HAZIRLIKLARIMIZ VAR"

Muş, zirvede yaptığı konuşmada Rusya ve Ukrayna savaşının dış ticareti etkilediğine ve küresel ekonomide bir daralma oluşturduğuna vurgu yaparak, "Türkiye imalatçı bir ülke. (Enerji) 100 milyar dolar fatura söz konusu. Çip üretimi ile ilgili Türkiye olarak bizim de hazırlıklarımız var." şeklinde konuştu.

"ARAÇ AL-SAT İŞLEMİNE SINIRLAMA GETİRİLECEK"

Bakan Muş, araç satışı ile ilgili 6 bin kilometreyi geçmeden satışa sınırlama getirileceğini açıkladı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Muş, "Bir bakıyorsunuz sıfır ikinci el araç ilanları var. Dolayısıyla yeni araç alınıyor ve üzerine daha büyük rakam konularak satılıyor. Otomobil fiyatlarında birbirini tetikleyen durum söz konusu. Yönetmeliği hazırladık. İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rentacarlar için 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçların satışına kısıtlama getiriyoruz" dedi.

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Mehmet Muş, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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