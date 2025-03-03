Mehmet Şimşek'ten yeni enflasyon rakamlarına ilk yorum - Son Dakika
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Ekonomi

Mehmet Şimşek'ten yeni enflasyon rakamlarına ilk yorum

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK'in açıkladığı şubat ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Şimşek, alım gücünün iyileştirilmesi için fiyat istikrarına ulaşma konusunda kararlı olduklarını belirtti. Bu hedef doğrultusunda çeşitli politikalar ve stratejiler uygulanacağı bildirildi.

03.03.2025 10:29  Güncelleme: 10:40
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Şubat ayı enflasyon rakamlarını yorumladı. Enflasyonun 9 aydır gerilediğinin altını çizdi.

Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Dokuz aydır gerileyen yıllık enflasyon şubatta yüzde 39,1 gerçekleşti. Temel mallarda yıllık enflasyon geçen yılın aynı ayına göre 32 puan düşüşle yüzde 21,7, hizmet enflasyonu ise 35 puan düşüşle yüzde 59,8 oldu."

Mehmet Şimşek: Fiyat istikrarına ulaşmak için kararlıyız

ŞİMŞEK'TEN KARARLILIK VURGUSU

"Dezenflasyon sürecini destekleyen maliye ve gelirler politikaları ile beklentilerdeki iyileşme sayesinde enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz. Vatandaşlarımızın alım gücünü ve gelir dağılımını kalıcı olarak iyileştirecek olan fiyat istikrarına ulaşmak için politikalarımızı kararlılıkla uygulayacağız."

Mehmet Şimşek\'ten yeni enflasyon rakamlarına ilk yorum
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Mehmet Şimşek, Politika, Ekonomi, Maliye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mehmet Şimşek'ten yeni enflasyon rakamlarına ilk yorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • kayserili:
    herzamanki gibi hayal dagıtıyorlar bekleyin kalkınacagız herşey güzel olacak hedef 2028 şimdide 171 7 Yanıtla
  • Neco3955:
    bu açıklanan rakamlara inanan varmı acaba ? 154 6 Yanıtla
  • pro oyuncu:
    Bu yaşıma geldim böyle bir hayat pahalı görmedim eskiden insanlar kuyruğa düşüyordu ama hayat ucuzdu şimdi her şey çok ama her şey daha çok pahalı 124 5 Yanıtla
  • 367236:
    Siz ayrıntıyı kaçırdınız yeni bir strateji uygulayacağız diyor zamları hazır olun 94 4 Yanıtla
    Adem:
    yeni kazıklar yontma aşamasında hazırlanıyor. yakında görücüye çıkarlar.???? 0 0
  • bedir arslan:
    o sizin hayal ettiğiniz enfilasyon hiç bir zaman olmadı pıyasadan bi habersiniz hayal prestler 76 4 Yanıtla
  • Cenk:
    23 yıldır maalesef hiç bir bilgi doğru ve şeffaf değil. İnşallah olemezsiniz.. Çünkü kul hakkı yemek sizin adeletiniz olmuş. 72 4 Yanıtla
  • Ramazan TÜKEL:
    Ramazan ayının baslangıcı dün pazara gittim 1 hafta evvel 40tl olan salatalık olmuş 80 45 tl olan patlıcan olmuş 100 Yeşil biber 40 dan 70 Bildiğin ıspanak yani ot 20 den 40 Nasıl enflasyon 2. Bilmem kaç Bir söz var müslüman mahallesinde salyangoz satılmaz az kaldı salyangoz ucuz diye vatandaş salyangoz yiyecek 71 4 Yanıtla
  • osman şahin:
    SAHİBİNDEN İZİN ALDINMI KONUŞUYORSUN 61 2 Yanıtla
  • n5685244:
    vergiler yükselt fakir fukaranın gelirini düşür neymiş enflasyon düşecek kendi gelirinizden taviz vermezler 59 2 Yanıtla
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