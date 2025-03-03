Mehmet Şimşek\'ten yeni enflasyon rakamlarına ilk yorum

Ekonomi

Övgüler dizdiği Bahçeli ile yaptığı telefon görüşmesi bomba

Bahçeli\'den Pervin Buldan\'a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Şubat ayı enflasyon rakamlarını yorumladı. Enflasyonun 9 aydır gerilediğinin altını çizdi.

Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Dokuz aydır gerileyen yıllık enflasyon şubatta yüzde 39,1 gerçekleşti. Temel mallarda yıllık enflasyon geçen yılın aynı ayına göre 32 puan düşüşle yüzde 21,7, hizmet enflasyonu ise 35 puan düşüşle yüzde 59,8 oldu."

ŞİMŞEK'TEN KARARLILIK VURGUSU

"Dezenflasyon sürecini destekleyen maliye ve gelirler politikaları ile beklentilerdeki iyileşme sayesinde enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz. Vatandaşlarımızın alım gücünü ve gelir dağılımını kalıcı olarak iyileştirecek olan fiyat istikrarına ulaşmak için politikalarımızı kararlılıkla uygulayacağız."