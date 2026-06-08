Mehmet T. Nane, IATA Başkanlığına hazırlanıyor - Son Dakika
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Mehmet T. Nane, IATA Başkanlığına hazırlanıyor

08.06.2026 17:18
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Mehmet T. Nane, Haziran 2027-Haziran 2028 döneminde IATA Yönetim Kurulu Başkanlığı yapacak.

Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet T. Nane, Haziran 2027-Haziran 2028 döneminde IATA Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenecek.

Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet T. Nane'nin, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Haziran 2027-Haziran 2028 döneminde üstleneceği açıklandı. Karar, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 82. IATA Yıllık Genel Kurulu (AGM) ve Dünya Hava Taşımacılığı Zirvesi kapsamında duyurulurken, Mehmet T. Nane bugünden itibaren IATA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini de üstlendi.

Mehmet T. Nane, daha önce Haziran 2022-Haziran 2023 döneminde yürüttüğü IATA Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini ikinci kez üstlenecek. Nane'nin, IATA tarihinde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini iki ayrı dönemde yürüten ilk Türk olacağı belirtildi.

2019 yılından bu yana IATA Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Mehmet T. Nane, Haziran 2027'de görevi, 2026-2027 dönemi IATA Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapacak olan LATAM Airlines Group CEO'su Roberto Alvo'dan devralacak.

Mehmet T. Nane, ilk başkanlık döneminde havacılık sektörünün 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonu hedefine yönelik tarihi karar sürecine liderlik etti. Aynı dönemde IATA'nın havacılık sektöründe kadın temsilinin artırılmasını amaçlayan 25by2025 girişiminde kaydedilen ilerlemelerin desteklenmesinde de aktif rol oynadı. Mevcut görevlendirmesinden önce Nane, IATA Yönetişim ve Performans Komitesi'nde görev yaptı ve Üyelik Komitesi'nin Başkanlığını yürüttü.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet T. Nane şunları söyledi: "Bu göreve ikinci kez layık görülmekten büyük onur duyuyorum. Havacılık sektörü, sürdürülebilirlikten dijital dönüşüme kadar pek çok alanda önemli bir dönüşüm sürecinden geçerken dayanıklılığını da ortaya koymaya devam ediyor. Üye hava yolu şirketlerimiz ve iş ortaklarımızla birlikte çalışarak havacılığın küresel bağlantısallık ve ekonomik büyüme açısından üstlendiği rolü daha da güçlendirmek için çalışmayı sürdüreceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Havacılık, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mehmet T. Nane, IATA Başkanlığına hazırlanıyor - Son Dakika

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