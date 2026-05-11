Mehmet Yılmaz, TMD Başkanlığına Yeniden Seçildi

11.05.2026 10:32
Mehmet Yılmaz, Türkiye Madenciler Derneği Başkanlığına yeniden seçilerek 'Sorumlu Madencilik' dönemini başlatacak.

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Yönetim Kurulu Başkanlığına Tüprag Metal Madenciliği temsilen yeniden Mehmet Yılmaz seçildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 9 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenen TMD 60. Olağan Genel Kurulu'nda yeni yönetim belirlendi.

Yönetim Kurulu, Egemad Madencilik, Aksu Madencilik, Ataer Madencilik, Esan Eczacıbaşı, Öksüt Madencilik, Tüprag Metal Madencilik, Çayeli Bakır İşletmeleri, Demir Export ve Acacia Maden İşletmeleri temsilcilerinden oluşurken, Denetleme Kurulunda Argetest Cevher Zenginleştirme, Türk Maadin ve ZSM Madencilik temsilcileri yer aldı.

"Sorumlu Madencilik" dönemi başlıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, küresel çapta yaşanan ticari gerilimlerin ve Hürmüz Boğazı gibi kritik lojistik rotalardaki aksamaların sektör üzerindeki maliyet baskısını artırdığını belirterek, Türkiye'de sabit döviz kuru politikasıyla yükselen enerji ve işçilik giderlerinin işletme maliyetlerini olumsuz etkilediğine dikkati çekti.

Yılmaz, bu tabloya eklenen negatif kamuoyu algısının operasyonel süreçleri daha da güçleştirdiğine işaret ederek, sektörün bu darboğazdan çıkabilmesi için yalnızca mevzuat iyileştirmelerinin yeterli olmadığını, köklü bir anlayış değişikliğine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Toplumun madencilik faaliyetlerinden temel beklentisinin şeffaflık ve çevreye duyarlılık olduğunun altını çizen Yılmaz, bu taleplere yanıt olarak "Sorumlu Madencilik İnisiyatifi"ni hayata geçirdiklerini aktardı.

Yılmaz, Kanada Madenciler Derneği ile imzalanan protokol çerçevesinde, dünyada bağımsız denetim zorunluluğu getiren ilk sistem olan "Sürdürülebilir Madenciliğe Doğru" (TSM) standartlarını Türkiye'ye uyarladıklarını belirterek, "Bu inisiyatif kapsamında atılacak somut adımlarla madenciliğe yönelik ön yargıları kırmamız mümkün olacak. Uygulanacak yüksek standartlar, işletmelerimizin çevresel ve sosyal performansını artırırken, vatandaşlarımız ile sektör arasında bir güven köprüsü inşa edecek." değerlendirmesinde bulundu.

İş güvenliğinde hedef sıfır kaza

Yılmaz, ayrıca iş sağlığı ve güvenliğini öncelik olarak tanımlayarak, her kazanın önlenebilir olduğu prensibiyle hareket ettiklerini vurguladı.

Sektördeki güvenlik kültürünü pekiştiren maden kurtarma yarışmalarının bu yıl eylül ayında Rize'de 4. kez düzenleneceği bilgisini paylaşan Yılmaz, Güvenli Madencilik Forumu aracılığıyla da şirketler arasında şeffaf veri paylaşım disiplini inşa ettiklerine değindi.

Yılmaz, hataları saklamak yerine onlardan ders çıkarma kültürünü yerleştirmeyi hedeflediklerine dikkati çekerek, en büyük kazancın maden çalışanlarının evlerine huzurla dönmesi olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

