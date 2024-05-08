Mekader Derneği ve Mekaleskirt köyleri muhtarları öncülüğünde meyve fidanı dikimi ve ata tohumu ekimi projesi başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Mekader Derneği ve Mekaleskirt köyleri muhtarları öncülüğünde meyve fidanı dikimi ve ata tohumu ekimi projesi başlatıldı

Mekader Derneği ve Mekaleskirt köyleri muhtarları öncülüğünde meyve fidanı dikimi ve ata tohumu ekimi projesi başlatıldı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde Mekader Derneği ve Mekaleskirt köyleri muhtarları öncülüğünde düzenlenen seminerde, meyve fidanı dikimi ve ata tohumu ekimi hakkında bilgi verildi. Seminere katılan 300 kişiye toplam bin adet meyve fidanı ve 300 adet ata tohumu dağıtıldı.

08.05.2024 16:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mekader Derneği ve Mekaleskirt köyleri muhtarları öncülüğünde başlatılan projeyle yöre halkına ata tohumu ekimi ve meyve fidanı dikimi hakkında seminer verilerek meyve fidanı ve ata tohumu dağıtıldı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde Mekader Derneği ve Mekaleskirt köyleri muhtarları öncülüğünde meyve fidanı dikimi ve ata tohumu ekimi hakkında seminer düzenlendi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Ziraat Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Turan Yüksek ve ata tohumu yetiştiricisi Emine Eksilmez Terzi'nin katılımı ile gerçekleşen seminer hakkında konuşan Mekader Dernek Başkanı Halil Kosanoğlu, "Çamlıhemşin Ziraat Odası aracılığıyla Yalova ilçesinden toplam bin adet elma, armut, mandalina, hurma meyve fidanları getirttik. Ayrıca yöremizden 300 adet ata tohumu temin ettik. Köyümüzde bu işin uzmanları tarafından 2 saatlik seminer sonrasında tüm katılımcılar meyve fidanlarımızı ve ata tohumlarımızı dağıttık. Bu proje hem akademik açısından hem de sosyal yönden büyük önem arz etti" dedi.

Yapılan seminere ve meyve fidanı dağıtımı projesine İlçenin farklı köylerden yoğun bir katılım olurken seminere katılan 300 kişiye toplam bin adet meyve fidanı 300 adet ata tohumu dağıtıldı. - RİZE

Kaynak: İHA

Çamlıhemşin, Rize, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mekader Derneği ve Mekaleskirt köyleri muhtarları öncülüğünde meyve fidanı dikimi ve ata tohumu ekimi projesi başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:56 Şifa Hastanesi’nde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 Filistinlinin cesedi çıkarıldı Şifa Hastanesi'nde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 Filistinlinin cesedi çıkarıldı
14:52 Elektrik ve doğal gaz faturalarında gelire göre tarife dönemi başlıyor Elektrik ve doğal gaz faturalarında gelire göre tarife dönemi başlıyor
14:33 Kalben’in evine düzenlenen operasyondan görüntüler Oyuncak arabadan bile uyuşturucu çıktı Kalben'in evine düzenlenen operasyondan görüntüler! Oyuncak arabadan bile uyuşturucu çıktı
14:13 İş adamı, kontrol etmek için girdiği pres makinesinde sıkışarak can verdi İş adamı, kontrol etmek için girdiği pres makinesinde sıkışarak can verdi
14:06 Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek
16:06 Eski Devlet Bakanı Mehmet Kocabatmaz’ın cenazesi TBMM’de törenle uğurlanacak Eski Devlet Bakanı Mehmet Kocabatmaz'ın cenazesi TBMM'de törenle uğurlanacak
16:05 Hollandalı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan Karsu Dönmez düğüne kraliçeyi çağırdı Hollandalı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan Karsu Dönmez düğüne kraliçeyi çağırdı
15:40 Burak Yılmaz’dan Fenerbahçe’ye gözdağı: Meydan okumaya gideceğiz Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe'ye gözdağı: Meydan okumaya gideceğiz
15:27 Yargıtay Başkanlığı seçimi çıkmazda 35’nci turda yine sonuç yok Yargıtay Başkanlığı seçimi çıkmazda! 35'nci turda yine sonuç yok
15:19 Şimşek: Enflasyonu tek haneye düşürmek temel hedef, programımız hedefe ulaştığında vatandaşımızın refahı artacak Şimşek: Enflasyonu tek haneye düşürmek temel hedef, programımız hedefe ulaştığında vatandaşımızın refahı artacak
14:54 Bonservisini kullandılar Hakim Ziyech Galatasaray’da kalıyor Bonservisini kullandılar! Hakim Ziyech Galatasaray'da kalıyor
14:44 Kastamonu’da sulama kanalında başı kesilmiş cesedin devamı bulundu Kastamonu'da sulama kanalında başı kesilmiş cesedin devamı bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 16:41:32. #1.11#
SON DAKİKA: Mekader Derneği ve Mekaleskirt köyleri muhtarları öncülüğünde meyve fidanı dikimi ve ata tohumu ekimi projesi başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement