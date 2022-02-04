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Meksikalı milyarder Alberto Bailleres, 91 yaşında yaşamını yitirdi - Son Dakika

Meksikalı milyarder Alberto Bailleres, 91 yaşında yaşamını yitirdi

04.02.2022 14:58

Gümüş kralı olarak bilinen 91 yaşındaki Meksikalı milyarder Alberto Bailleres, yaşamını yitirdi. Bailleres'in şirketleri, dünyanın en büyük gümüş üreticisiydi.

Forbes dergisine göre halihazırdaki servetinin 8,6 milyar doları aştığı tahmin edilen 1931 doğumlu Meksikalı ünlü iş adamı Alberto Bailleres Gonzalez dün 91 yaşında hayatını kaybetti.

DÜNYANIN EN BÜYÜK GÜMÜŞ ÜRETİCİSİ

Meksika'nın en zengin dördüncü adamı olan Bailleres, 50 yıldan uzun bir süre Peñoles ve Fresnillo madencilik şirketleri, Palacio de Hierro mağazası, sigortacı Grupo Nacional Provincial (GNP) gibi ülkenin en büyük holdinglerinden birinin başındaydı. Sanatın patronu olarak bilinen Meksikalı Bailleres, özellikle maden ve perakende satış sektörlerindeki şirketleriyle tanınıyordu. Bailleres'in şirketleri, ayrıca dünyanın en büyük gümüş üreticisiydi.

AİLEDEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Bailleres'in vefatının ardından şimdiye kadar şirketlerinin veya akrabalarının hiçbir sözcüsü ölüm nedeni ile ilgili açıklama yapmadı. Öte yandan ölümü doğrulayan Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Bailleres ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diledi.

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Son Dakika Ekonomi Meksikalı milyarder Alberto Bailleres, 91 yaşında yaşamını yitirdi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Meksikalı milyarder Alberto Bailleres, 91 yaşında yaşamını yitirdi - Son Dakika
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