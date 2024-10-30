Melazma Hastalığına Dikkat! - Son Dakika
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Ekonomi

Melazma Hastalığına Dikkat!

Melazma Hastalığına Dikkat!

Prof. Dr. Ali Balevi, melazmanın nedenlerini, tanı ve tedavi süreçlerini açıkladı.

30.10.2024 12:22
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Medipol Sağlık Grubundan Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Balevi, "gebelik maskesi" olarak bilinen melazma hastalığının ortaya çıkmasında ultraviyole ışınlar, genetik faktörler, bazı ilaçların kullanımı ve güneş kremi kullanılmamasının etkili olduğunu belirtti.

Sağlık grubundan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Ali Balevi, özellikle doğurganlık çağındaki kadınlarda sıkça görülen ve halk arasında gebelik maskesi olarak bilinen melazma hastalığına ilişkin bilgi verdi.

Balevi, güneş ışınları ve genetik yatkınlık gibi çeşitli etkenlerin hastalığa neden olabileceğini, tanı ve tedavi sürecinde ise dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Melazmanın tedavisinde tanının doğru konulmasının büyük önem taşıdığını dile getiren Balevi, "Bu hastalığı taklit eden başka cilt rahatsızlıkları da var. Bu yüzden doğru tanı konulmalı ki uygun tedavi uygulanabilsin." ifadelerini kullandı.

Melazmanın yüzün alın ve merkezi bölgelerini etkileyebildiğini belirten Balevi, derinlik değerlendirmesinin tedavi sürecini belirlemede etkili olduğuna dikkati çekti.

Tedaviye dirençli bir hastalık olan melazmada doğru tedavi uygulanmadığı takdirde yaz aylarında ultraviyole ışınlarına maruz kalmanın lekenin tekrarlamasına yol açabileceğine değinen Prof. Dr. Balevi, "Tedavi süreci başarılı geçse bile, yazın ultraviyole ışınlarına dikkat edilmezse melazma aynı bölgelerde tekrar ortaya çıkabilir ve tekrarlama ihtimali yüzde 50'nin üzerindedir." bilgisini verdi.

Hastaların tedavi sonrası güneş kremi kullanımını ihmal etmemeleri gerektiğini belirten Balevi, "Yüzünüzde tanısı konulmuş lekelere kendi başınıza müdahale etmeyin. Mutlaka deneyimli bir dermatolog tarafından değerlendirilmesini sağlayın." uyarısında bulundu.

Melazmanın bireysel bir tedavi gerektirdiğine işaret eden Balevi, hafif vakalarda kremler kullanılabileceğini ancak bu tedavilerin düzenli kontrollerle takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

Hastaların sabırlı olmaları ve hekimin önerilerine titizlikle uymalarının önemine değinen Balevi, günlük güneş kremi kullanımının melazma hastaları için rutin bir alışkanlık olması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

Genetik, Ekonomi, Sağlık, Yaşam, Güneş, Son Dakika

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