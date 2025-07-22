Memur emeklisinin zam farkı 25 Temmuz'da hesaplara yatacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Memur emeklisinin zam farkı 25 Temmuz'da hesaplara yatacak

Memur emeklisinin zam farkı 25 Temmuz\'da hesaplara yatacak
22.07.2025 17:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emekli Sandığı kapsamında aylık alan 2 milyon 500 bin memur emeklisinin zam farkı, 25 Temmuz'da hesaplara yatacak.

SGK, Emekli Sandığı kapsamında aylık alan vatandaşların 2025 yılı Temmuz ayı zam farkları 25 Temmuz Cuma günü hesaplara yatırılacağını açıkladı.

MEMUR EMEKLİLERİNE ZAM FARKI ÖDEMELERİ BAŞLIYOR

Temmuz ayında açıklanan enflasyon rakamlarının ardından memur emeklilerine yüzde 15,57 oranında zam yapıldı. 4C emeklileri, bu zamma göre maaşlarını 1-5 Temmuz tarihleri arasında aldı. Memur emeklileri, zam farkı ödemelerinin ne zaman yapılacağını merakla beklerken, açıklama geldi.

25 TEMMUZ'DA HESAPLARA YATACAK

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yaptığı açıklamada, zam farklarının 25 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "4/1-(c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alan 2 milyon 506 bin 829 kişiye toplam 12 milyar TL zam farkını 25 Temmuz 2025 Cuma günü ödüyoruz. Ödemelerinizi aylık almakta olduğunuz banka veya PTT şubelerinden alabilirsiniz."

Memur emeklisinin zam farkı 25 Temmuz'da hesaplara yatacak

Ekonomi, Güncel, Memur, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Memur emeklisinin zam farkı 25 Temmuz'da hesaplara yatacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • slh123456:
    Ne gerek vardı yatırmaya emeklinin sanki ihtiyacı var paraya 25 gün dayanan emekli 5 gün daha dayanırdı bu kadar memur emeklisine düşmanlık nedir anlaşılır degil. 33 6 Yanıtla
  • yqyyxsqb4v:
    Memura zam herşeye zam peki özel şirkette çalışanlar ne olacak insan değilmi bunlar 15 9 Yanıtla
    Son Mohikan:
    Memura Ne veriyorlarmış sizde Haklısınız tabiki Bu gün pazara gitmiş biri agzı açık kalmış fiyatları görünce. 2 0
  • Son Mohikan:
    Memur ve Memur Emeklisi Düşmanları Gözümüzün içine Baka Baka Haklarımızı Gasp Ediyorlar, Babaları Hayrına Sadaka veriyorlar Sanki.. ama Ömürleri az kaldı şükür. 10 5 Yanıtla
  • Murat Avci:
    üç kuruş para veriyorlar, aylarca reklam yapıyorlar.. 10 1 Yanıtla
  • Aliihsan Bicer:
    temmuz 2025 emekli farkları e devlette neden görünmüyor 2 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Kadıköy Boğası’na yaptıklarına bakın Tepkiler çığ gibi 'Kadıköy Boğası'na yaptıklarına bakın! Tepkiler çığ gibi
Galatasaray ile anlaşan Osimhen’e bomba talip Galatasaray ile anlaşan Osimhen'e bomba talip
Fenerbahçe’de Granit Xhaka için yeni hamle Rakip Sunderland Fenerbahçe'de Granit Xhaka için yeni hamle! Rakip Sunderland
Çubuk’ta 10. Uluslararası Satranç Turnuvası başladı Çubuk'ta 10. Uluslararası Satranç Turnuvası başladı
Vahşice katledilen Ayşe Tokyaz’ın son videosu: Bir gün ölürsem, anlatırsınız Vahşice katledilen Ayşe Tokyaz'ın son videosu: Bir gün ölürsem, anlatırsınız
Destici: PKK’nın uzantılarıyla birlikte DEM Parti de kendini feshedecek Destici: PKK'nın uzantılarıyla birlikte DEM Parti de kendini feshedecek
Feyenoord futbolcuları Fenerbahçe eşleşmesini değerlendirdi Feyenoord futbolcuları Fenerbahçe eşleşmesini değerlendirdi
21 gündür kulüp arıyordu Dorukhan Toköz’ün yeni takımı belli oldu 21 gündür kulüp arıyordu! Dorukhan Toköz'ün yeni takımı belli oldu
Sünger yüklü tır alev alev yandı Sünger yüklü tır alev alev yandı
Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesinden oturma eylemi: Ertelense de gündemden düşürmeyeceğim Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesinden oturma eylemi: Ertelense de gündemden düşürmeyeceğim
Robin van Persie’den Fenerbahçe itirafı: Hissettim Robin van Persie'den Fenerbahçe itirafı: Hissettim

17:18
MHP’ye mi geçiyor Mehmet Kasım Gülpınar’dan Bahçeli’ye sürpriz ziyaret
MHP'ye mi geçiyor? Mehmet Kasım Gülpınar'dan Bahçeli'ye sürpriz ziyaret
17:10
Sakarya ve Bilecik’te ciğerlerimiz yanıyor Alevler bazı bölgelerde yeniden canlandı
Sakarya ve Bilecik'te ciğerlerimiz yanıyor! Alevler bazı bölgelerde yeniden canlandı
15:26
Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi
Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi
23:39
Kavgayı ayırmaya çalışanlara bıçaklı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
Kavgayı ayırmaya çalışanlara bıçaklı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
23:18
Selçuklu’dan kalan gelenek asırlardır sürdürülüyor, büyü yapılmasın diye kürek kemikleri kırılıyor
Selçuklu'dan kalan gelenek asırlardır sürdürülüyor, büyü yapılmasın diye kürek kemikleri kırılıyor
23:14
Galatasaray’da ayrılık Fransa’ya gidiyor
Galatasaray'da ayrılık! Fransa'ya gidiyor
23:10
Yağış azlığı Kahramanmaraş’ın barajlarını vurdu
Yağış azlığı Kahramanmaraş'ın barajlarını vurdu
23:10
Bryan Mbeumo’dan Manchester United’a 82 milyon euroluk imza
Bryan Mbeumo'dan Manchester United'a 82 milyon euroluk imza
23:04
İrfan Can Kahveci’nin transferinde sürpriz Herkes Beşiktaş derken Rennes
İrfan Can Kahveci'nin transferinde sürpriz! Herkes Beşiktaş derken Rennes
22:58
Ordu’da denizde dev hortum: Gören kamerasına sarıldı
Ordu'da denizde dev hortum: Gören kamerasına sarıldı
22:57
Lucas Torreira kendisini Galatasaray’a getiren futbolcuyu itiraf etti
Lucas Torreira kendisini Galatasaray'a getiren futbolcuyu itiraf etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2025 18:41:21. #7.13#
SON DAKİKA: Memur emeklisinin zam farkı 25 Temmuz'da hesaplara yatacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.