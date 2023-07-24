Toplu sözleşme süreci için geri sayım! Memur-Sen, 120 maddelik teklifi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunacak - Son Dakika
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Toplu sözleşme süreci için geri sayım! Memur-Sen, 120 maddelik teklifi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunacak

24.07.2023 10:45

Memur ve memur emeklisinin 2024-2025 yıllarını kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri önümüzdeki ay start alacak. Zam pazarlığına sayılı günler kala çalışmalarını tamamlayan Memur-Sen, kira yardımının da içerisinde bulunduğu teklifi bugün kamuoyuyla paylaşmasının akabinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunacak. Dosyada 74'ü yeni, 29'u korunması gereken, 17'si ise geçen toplu sözleşme döneminde çözüme kavuşturulmayan 120 yer alıyor.

Memur-Sen memurların toplu sözleşme görüşmeleri için hazırladığı 120 maddelik teklifini bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunacak.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri 1 Ağustos Salı günü itibarıyla başlayacak. Kamu işveren heyeti ile memur sendikaları arasında bir ay boyunca sürecek görüşmelerde, memur ve memur emeklilerini, yetkili konfederasyon olarak Memur-Sen temsil edecek.

120 MADDELİK TEKLİF HAZIRLANDI

Görüşmelere sayılı günler kala çalışmalarını hızlandıran Memur-Sen, sözleşme tekliflerini ve izlenecek yol haritasını belirlemek üzere geçtiğimiz hafta Genişletilmiş Başkanlar Kurulunu toplamıştı. Toplantıda, 74'ü yeni, 29'u korunması gereken, 17'si ise geçen toplu sözleşme döneminde çözüme kavuşturulmayan olmak üzere toplam 120 maddelik teklif üzerinde mutabık kalındı.

KİRA YARDIMININ DA BULUNDUĞU TEKLİF BUGÜN AÇIKLANACAK

Maaş artış oranlarıyla birlikte kira yardımının da aralarında bulunduğu 120 maddelik teklifini bugün kamuoyuyla paylaşacak olan Memur-Sen, teklif dosyasını da bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunacak.

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