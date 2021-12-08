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Memur-Sen Başkanı'ndan yüzde 30-35 zamma dair açıklama: O rakam toplam zam oranı! - Son Dakika

Memur-Sen Başkanı'ndan yüzde 30-35 zamma dair açıklama: O rakam toplam zam oranı!

08.12.2021 10:18
Memur-Sen Başkanı'ndan yüzde 30-35 zamma dair açıklama: O rakam toplam zam oranı!

Memur Sen Başkanı Ali Yalçın yaptığı açıklamada, dün yaptığı açıklama sonrasında, memurlara yüzde 30-35 ek zam yapılacağı şeklinde başlıklar atıldığını ancak bunun doğru olmadığını belirtti.

Memur Sen Başkanı Ali Yalçın memur zammına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ali Yalçın şunları söyledi:

"Dün yapılan açıklamalar, memurlara yüzde 30-35 zam şeklinde başlıklar atılmasına neden oldu. Buradaki rakam 2022 ve 2023 toplam artışı ifade etmektedir ancak yüzde 30-35 gibi algılandı.

Bizim oradaki temel yaklaşımımız çok net. Toplu sözleşme yürürlüğe girmeden önce ek protokol ile ek bir zam istiyoruz.

Dolardaki, kıymetli madenlerdeki, market ürünlerindeki hareketlilik dikkate alınmayacak bir hareketlilik değil. Memurun alım gücü düştü."

"EK ZAM İSTİYORUZ"

Yalçın sözlerini şöyle sürdürdü:

"Asgari ücret tartışmalarının devam ettiği bir süreçteyiz. Bu tartışmaları geride bıraktıktan sonra memura Ocak'tan geçerli olmak üzere enflasyon farkının üzerinde bir ek zam yapılmasını istiyoruz. Bakanlık da bunu ifade etti. Ama aşırı ham hayallere kapılmak doğru olmaz. Biz, toplu sözleşmeden sonra aradaki hareketlilik dikkate alınmalı ve memurun alım gücü yükseltilmeli diyoruz.

Enflasyonu yansıtmak alım gücünü artırmıyor, bir ilave iyileştirmeye ihtiyaç var bu da kapsayıcı olmalı, sadece bir meslek grubunu kapsamamalı."

Memur-Sen Başkanı'ndan yüzde 30-35 zamma dair açıklama: O rakam toplam zam oranı!

Memur Maaşları, Memur, Zam, 3. Sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Memur-Sen Başkanı'ndan yüzde 30-35 zamma dair açıklama: O rakam toplam zam oranı! - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Memur-Sen Başkanı'ndan yüzde 30-35 zamma dair açıklama: O rakam toplam zam oranı! - Son Dakika
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