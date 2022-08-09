Memur Sen'den 'Banka promosyonları güncellenmeli' çağrısı

Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, kamu görevlilerine ödenen banka promosyonlarıyla ilgili açıklamalarda bulunarak, promosyon ücretlerinin güncellenmesi gerektiğini söyledi.

Banka promosyonlarının güncellenmesi gerektiğini vurgulayan Öner, "Kamu görevlileri için bankalara yatırılan parasal miktar büyük oranda artmasına rağmen geçmiş dönem itibariyle yapılan anlaşmalar gereği kamu görevlilerine verilen promosyon ödemeleri düşük kalmıştır. Bu çerçevede, yeni yapılan anlaşmalarda ödenen promosyon ödemeleri ile geçmiş dönem promosyon ödemeleri arasında uçurum oluştuğu gerçeği görülmeli, promosyon ödemelerinin kamu görevlilerinin emek ve ücretlerinden kaynaklanan bir hak olduğu unutulmamalıdır." dedi.

Ekonomide yaşanan dalgalanmalar ve yüksek enflasyon rakamları, kamu görevlileri adına bankalara yatırılan paraların hacmini de artırdığını belirten Öner, açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Bilindiği üzere Toplu Görüşme dönemindeki teklifimiz ile, kamu görevlilerinin maaşlarının/ücretlerinin bankalar aracılığıyla ödenmesinden kaynaklı olarak kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar arasında protokol yapılması ve promosyon adı altında kamu görevlilerine ek mali imkanların sağlanmasına yönelik çabalarımız karşılık bulmuş ve düzenleme 26588 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile yürürlüğe girmiştir. Daha sonraki süreçte maaş promosyonlarının tamamının kamu görevlilerine ödenmesi yönündeki ısrarımızla promosyon ödemeleri, 2010 yılında yeniden düzenlenerek maaş promosyonlarının tamamının kamu görevlilerimize ödenmesi uygulamasının hayata geçirilmesi sağlanmıştır. Kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar arasında, ekonomik veriler ve hedefler dikkate alınarak promosyon anlaşması yapılmakta ve kamu görevlilerine ek mali imkan sağlanmaktadır. Bu itibarla geçmiş dönemlerde yapılan promosyon sözleşmeleri; bazı kurumlarda yapılan yeni promosyon sözleşmeleri ile uyumlu hale getirilerek güncellenmeli, ekonomik koşullar ve enflasyon durumu gözetilmeli, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri kamu görevlilerinin hakkını ve hukukunu koruyacak şekilde harekete geçerek sendika temsilcileri ve bankalar ile tekrar bir araya gelmeli, değişen durum ve şartları dikkate alarak promosyon tutarlarını revize etmelidir." - MANİSA