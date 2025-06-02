Zam hesapları sil baştan değişiyor! Milyonların gözü bu veride - Son Dakika
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Ekonomi

Zam hesapları sil baştan değişiyor! Milyonların gözü bu veride

Zam hesapları sil baştan değişiyor! Milyonların gözü bu veride
02.06.2025 08:19
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TÜİK, memur ve emeklilerin maaşlarını doğrudan etkileyecek Mayıs ayı enflasyon verisini yarın açıklayacak. Beş aylık enflasyon yüzde 2 çıkarsa, SGK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15,62; memurlar ise yüzde 14,53 zam alacak.

Milyonlarca memur ve emekli için kritik gün yaklaşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamlarını yarın açıklayacak. Bu veri, yılın ilk yarısında memur ve emeklilerin maaşlarında yapılacak zam oranlarının belirlenmesi açısından büyük önem taşıyor.

BEŞ AYLIK ZAM ORANI NETLEŞİYOR

Yıl başından bu yana açıklanan enflasyon oranları, SGK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranını şekillendirmeye devam ediyor. Ocak'ta yüzde 5,03, Şubat'ta yüzde 2,27, Mart'ta yüzde 2,46 ve Nisan'da yüzde 3 olarak gerçekleşen aylık enflasyon verilerine Mayıs ayında yüzde 2'lik bir artışın eklenmesi bekleniyor. Bu durumda beş aylık toplam artış yüzde 15,62'ye ulaşacak.

Ancak kesin zam oranının belirlenebilmesi için Haziran ayı verilerinin de açıklanması gerekiyor. Böylece Temmuz ayında maaşlara yansıtılacak toplam zam oranı, Haziran verisinin ardından netleşecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE ENFLASYON FARKI

Memurlar ve memur emeklileri için farklı bir zam mekanizması işliyor. Mevcut toplu sözleşmeye göre 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında ise yüzde 5 oranında zam yapılması öngörülüyor. Ancak enflasyon bu oranların üzerine çıkarsa, aradaki fark da ek zam olarak maaşlara yansıyacak.

Mayıs ayı enflasyonunun yüzde 2 olması halinde, memur ve memur emeklileri için yılın ilk beş ayındaki birikimli enflasyon oranı yüzde 14,53 seviyesine ulaşacak. Bu durumda memurlar da tıpkı SGK ve Bağ-Kur emeklileri gibi enflasyon farkı zammını hak edecek.

TEMMUZ'DA NETLEŞECEK

Sonuç olarak, Temmuz ayında tüm emekli ve memurların maaşlarına yapılacak zam oranı, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek. TÜİK'in yarın açıklayacağı veri, bu sürecin en kritik adımlarından biri olacak.

Ekonomi Türkiye, Emekli Zammı, Ekonomi, Finans, Memur, Yaşam, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zam hesapları sil baştan değişiyor! Milyonların gözü bu veride - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Mehmet Yavuz:
    MEMURA GEREK YOK…. İŞÇİ VE EMEKLİYE VERİN FAZLA VERİN HEMDE…. 101 119 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    eitör kardeşin sildiği bu güzel yorumu tekrar yazmak zorunda kaldığım için özür diler emekli dememeliyiz sosyal yardım alan demeliyiz yoksa dünyanın her yerinden gelip emekli maaşıyla bodrumda 15 gün tatil yapanlara haksızlık etmiş oluruz 64 5 Yanıtla
  • Akay kayhan:
    hiçbirine gerek yok, faizde parası olana çalışsın herkes 53 9 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    her zamanki gibi enflasyon az der az bir zam verirler 44 1 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    Hadi bakalım bu sever filmin senaryosu mantıkla bağdaşır inşallah 30 5 Yanıtla
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